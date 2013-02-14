صدر قرار بترقية مشبب بن ناصر القحطاني، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالقوات الجوية الملكية السعودية.
"سبق" تبارك للعميد القحطاني حصوله على الترقية.
"القحطاني" إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعودية
صدر قرار بترقية مشبب بن ناصر القحطاني، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالقوات الجوية الملكية السعودية.
"سبق" تبارك للعميد القحطاني حصوله على الترقية.
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"القحطاني" إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعوديةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-13
صدر قرار بترقية مشبب بن ناصر القحطاني، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالقوات الجوية الملكية السعودية.
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:33 PM
"القحطاني" إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعودية
صدر قرار بترقية مشبب بن ناصر القحطاني، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالقوات الجوية الملكية السعودية.
"سبق" تبارك للعميد القحطاني حصوله على الترقية.
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