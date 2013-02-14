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"القحطاني" إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعودية

صدر قرار بترقية مشبب بن ناصر القحطاني، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالقوات الجوية الملكية السعودية.

"سبق" تبارك للعميد القحطاني حصوله على الترقية.

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"القحطاني" إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعودية
سبق

صدر قرار بترقية مشبب بن ناصر القحطاني، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالقوات الجوية الملكية السعودية.

"سبق" تبارك للعميد القحطاني حصوله على الترقية.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:33 PM

"القحطاني" إلى رتبة عميد بالقوات الجوية الملكية السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار بترقية مشبب بن ناصر القحطاني، من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، بالقوات الجوية الملكية السعودية.

"سبق" تبارك للعميد القحطاني حصوله على الترقية.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,861
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,442
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,108
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,104

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