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"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء"

بمشاركة خبراء عالميين.. تعرّف على تفاصيل الفعاليات

أعلنت هيئة الأزياء اليوم عن تطوير مبادرة "مستقبل الأزياء" التي أطلقتها في عام 2019 كأول حدث مخصص لقطاع الأزياء في المملكة، وذلك من خلال تدشينها كمنصةٍ رقمية في 17 يونيو 2021م على الرابط الإلكتروني: https://fashionfutures.com/en/home.

وستنطلق من خلالها فعاليات ملتقى "مستقبل الأزياء.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار" عبر بث مباشر من عدة استوديوهات في مدينتي الرياض ونيويورك الأمريكية.

وتتيح المنصة الإلكترونية للمتحدثين والحضور المشاركة من أي مكانٍ في العالم عبر منصةٍ افتراضية تفاعلية صممت خصيصاً للتفاعل مع المُلتقى الذي يُقدم هذا العام بالتعاون مع المنصة العالمية للاستدامة والابتكار وريادة الاعمال في عالم الأزياء "فاشإنوفيشن Fashinnovation".

ويستضيف الملتقى متحدثين دوليين أبرزهم: سوزان روكفلر (رئيس وأمين أوشياناOceana -مؤسسة غير ربحية لحماية الحياة البحرية)، وريبيكا مينكوف (مصممة أزياء ومؤلفة كتاب "بلا خوف"Fearless)، وأوسكار ميتسافات (ناشط بيئي، مؤسس أوسكلين Osklen)، وهيلين أبواه (الرئيس التنفيذي لشركة أوربان زين Urban Zen)، وأبريما إروياه (المؤسس المشارك لاستوديو 189)، ويدير النقاش من مدينة نيويورك جوردانا غيمارايس (المؤسس المشارك لشركة فاش إنوفيشن)، وذلك جنباً إلى جنب مع تغريد الهويش من دبي.

ويناقش المتحدثون موضوعات مختلفة تشمل التنوع وأهداف التنمية المستدامة، وريادة الأعمال والابتكار في صناعة الأزياء.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: "يشرفنا أن نستضيف بعضاً من أعظم عقول استدامة الأعمال في العالم؛ لمناقشة القضايا الملحة التي نواجهها اليوم وعلى رأسها جائحة كورونا, ولأنه لا وجود لقطاعٍ لم يتأثر بها، تُمكن المنصات الافتراضية مثل "مستقبل الأزياء" المحادثات من تخطي الحواجز عبر إشراك الخبراء من جميع أنحاء العالم في هذا الحوار الجوهري المهم, ومن خلال التعاون وتبادل الأفكار، يمكننا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخبرات والسعي نحو صناعة أزياء عالمية مستدامة".

وأكد أن المملكة قادرة على أن تكون مثالاً يحتذى به في كيفية بناء قطاع أزياء مبتكر ومستدام وملائم محلياً ودولياً.

ولفت إلى أنه ومن خلال التفاعل مع المبتكرين في القطاع وإنشاء الشراكات من أجل التعليم وتطوير الأعمال وريادة الأعمال، وجذب تجارب البيع بالتجزئة، ستتمكن المملكة من تطوير العمليات والعلامات التجارية للأعمال المحلية للارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتقدم منصة "مستقبل الأزياء"، بالإضافة إلى بث الجلسات الحوارية، دورات تدريبية متقدمة وورش عمل وفرص تدريبية، بهدف تعزيز بيئة خصبة لتبادل المعرفة والابتكار والأفكار بين الخبراء. على أن يتوج عام 2021م بحدثٍ على أرض الواقع من المقرر أن يقام في شهر ديسمبر في مدينة الرياض.

يذكر أن هيئة الأزياء تأسست في شهر فبراير من عام 2020، بصفتها واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة للإشراف على تطوير ونجاح القطاعات الثقافية الفرعية، وتطمح الهيئة من خلال مبادرة "مستقبل الأزياء" إلى قيادة مهمة تحقيق قطاع أزياء أكثر استدامة على مستوى العالم، بالإضافة إلى جهودها في تطوير صناعة الأزياء المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء"
سبق

أعلنت هيئة الأزياء اليوم عن تطوير مبادرة "مستقبل الأزياء" التي أطلقتها في عام 2019 كأول حدث مخصص لقطاع الأزياء في المملكة، وذلك من خلال تدشينها كمنصةٍ رقمية في 17 يونيو 2021م على الرابط الإلكتروني: https://fashionfutures.com/en/home.

وستنطلق من خلالها فعاليات ملتقى "مستقبل الأزياء.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار" عبر بث مباشر من عدة استوديوهات في مدينتي الرياض ونيويورك الأمريكية.

وتتيح المنصة الإلكترونية للمتحدثين والحضور المشاركة من أي مكانٍ في العالم عبر منصةٍ افتراضية تفاعلية صممت خصيصاً للتفاعل مع المُلتقى الذي يُقدم هذا العام بالتعاون مع المنصة العالمية للاستدامة والابتكار وريادة الاعمال في عالم الأزياء "فاشإنوفيشن Fashinnovation".

ويستضيف الملتقى متحدثين دوليين أبرزهم: سوزان روكفلر (رئيس وأمين أوشياناOceana -مؤسسة غير ربحية لحماية الحياة البحرية)، وريبيكا مينكوف (مصممة أزياء ومؤلفة كتاب "بلا خوف"Fearless)، وأوسكار ميتسافات (ناشط بيئي، مؤسس أوسكلين Osklen)، وهيلين أبواه (الرئيس التنفيذي لشركة أوربان زين Urban Zen)، وأبريما إروياه (المؤسس المشارك لاستوديو 189)، ويدير النقاش من مدينة نيويورك جوردانا غيمارايس (المؤسس المشارك لشركة فاش إنوفيشن)، وذلك جنباً إلى جنب مع تغريد الهويش من دبي.

ويناقش المتحدثون موضوعات مختلفة تشمل التنوع وأهداف التنمية المستدامة، وريادة الأعمال والابتكار في صناعة الأزياء.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: "يشرفنا أن نستضيف بعضاً من أعظم عقول استدامة الأعمال في العالم؛ لمناقشة القضايا الملحة التي نواجهها اليوم وعلى رأسها جائحة كورونا, ولأنه لا وجود لقطاعٍ لم يتأثر بها، تُمكن المنصات الافتراضية مثل "مستقبل الأزياء" المحادثات من تخطي الحواجز عبر إشراك الخبراء من جميع أنحاء العالم في هذا الحوار الجوهري المهم, ومن خلال التعاون وتبادل الأفكار، يمكننا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخبرات والسعي نحو صناعة أزياء عالمية مستدامة".

وأكد أن المملكة قادرة على أن تكون مثالاً يحتذى به في كيفية بناء قطاع أزياء مبتكر ومستدام وملائم محلياً ودولياً.

ولفت إلى أنه ومن خلال التفاعل مع المبتكرين في القطاع وإنشاء الشراكات من أجل التعليم وتطوير الأعمال وريادة الأعمال، وجذب تجارب البيع بالتجزئة، ستتمكن المملكة من تطوير العمليات والعلامات التجارية للأعمال المحلية للارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتقدم منصة "مستقبل الأزياء"، بالإضافة إلى بث الجلسات الحوارية، دورات تدريبية متقدمة وورش عمل وفرص تدريبية، بهدف تعزيز بيئة خصبة لتبادل المعرفة والابتكار والأفكار بين الخبراء. على أن يتوج عام 2021م بحدثٍ على أرض الواقع من المقرر أن يقام في شهر ديسمبر في مدينة الرياض.

يذكر أن هيئة الأزياء تأسست في شهر فبراير من عام 2020، بصفتها واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة للإشراف على تطوير ونجاح القطاعات الثقافية الفرعية، وتطمح الهيئة من خلال مبادرة "مستقبل الأزياء" إلى قيادة مهمة تحقيق قطاع أزياء أكثر استدامة على مستوى العالم، بالإضافة إلى جهودها في تطوير صناعة الأزياء المحلية.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
03:21 PM

"الأزياء" تدشن المنصة الرقمية لمبادرة "مستقبل الأزياء"

بمشاركة خبراء عالميين.. تعرّف على تفاصيل الفعاليات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الأزياء اليوم عن تطوير مبادرة "مستقبل الأزياء" التي أطلقتها في عام 2019 كأول حدث مخصص لقطاع الأزياء في المملكة، وذلك من خلال تدشينها كمنصةٍ رقمية في 17 يونيو 2021م على الرابط الإلكتروني: https://fashionfutures.com/en/home.

وستنطلق من خلالها فعاليات ملتقى "مستقبل الأزياء.. نحو الاستدامة والتنوع والابتكار" عبر بث مباشر من عدة استوديوهات في مدينتي الرياض ونيويورك الأمريكية.

وتتيح المنصة الإلكترونية للمتحدثين والحضور المشاركة من أي مكانٍ في العالم عبر منصةٍ افتراضية تفاعلية صممت خصيصاً للتفاعل مع المُلتقى الذي يُقدم هذا العام بالتعاون مع المنصة العالمية للاستدامة والابتكار وريادة الاعمال في عالم الأزياء "فاشإنوفيشن Fashinnovation".

ويستضيف الملتقى متحدثين دوليين أبرزهم: سوزان روكفلر (رئيس وأمين أوشياناOceana -مؤسسة غير ربحية لحماية الحياة البحرية)، وريبيكا مينكوف (مصممة أزياء ومؤلفة كتاب "بلا خوف"Fearless)، وأوسكار ميتسافات (ناشط بيئي، مؤسس أوسكلين Osklen)، وهيلين أبواه (الرئيس التنفيذي لشركة أوربان زين Urban Zen)، وأبريما إروياه (المؤسس المشارك لاستوديو 189)، ويدير النقاش من مدينة نيويورك جوردانا غيمارايس (المؤسس المشارك لشركة فاش إنوفيشن)، وذلك جنباً إلى جنب مع تغريد الهويش من دبي.

ويناقش المتحدثون موضوعات مختلفة تشمل التنوع وأهداف التنمية المستدامة، وريادة الأعمال والابتكار في صناعة الأزياء.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك: "يشرفنا أن نستضيف بعضاً من أعظم عقول استدامة الأعمال في العالم؛ لمناقشة القضايا الملحة التي نواجهها اليوم وعلى رأسها جائحة كورونا, ولأنه لا وجود لقطاعٍ لم يتأثر بها، تُمكن المنصات الافتراضية مثل "مستقبل الأزياء" المحادثات من تخطي الحواجز عبر إشراك الخبراء من جميع أنحاء العالم في هذا الحوار الجوهري المهم, ومن خلال التعاون وتبادل الأفكار، يمكننا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخبرات والسعي نحو صناعة أزياء عالمية مستدامة".

وأكد أن المملكة قادرة على أن تكون مثالاً يحتذى به في كيفية بناء قطاع أزياء مبتكر ومستدام وملائم محلياً ودولياً.

ولفت إلى أنه ومن خلال التفاعل مع المبتكرين في القطاع وإنشاء الشراكات من أجل التعليم وتطوير الأعمال وريادة الأعمال، وجذب تجارب البيع بالتجزئة، ستتمكن المملكة من تطوير العمليات والعلامات التجارية للأعمال المحلية للارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتقدم منصة "مستقبل الأزياء"، بالإضافة إلى بث الجلسات الحوارية، دورات تدريبية متقدمة وورش عمل وفرص تدريبية، بهدف تعزيز بيئة خصبة لتبادل المعرفة والابتكار والأفكار بين الخبراء. على أن يتوج عام 2021م بحدثٍ على أرض الواقع من المقرر أن يقام في شهر ديسمبر في مدينة الرياض.

يذكر أن هيئة الأزياء تأسست في شهر فبراير من عام 2020، بصفتها واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة للإشراف على تطوير ونجاح القطاعات الثقافية الفرعية، وتطمح الهيئة من خلال مبادرة "مستقبل الأزياء" إلى قيادة مهمة تحقيق قطاع أزياء أكثر استدامة على مستوى العالم، بالإضافة إلى جهودها في تطوير صناعة الأزياء المحلية.

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