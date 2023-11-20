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بجهود فردية.. أسرة الكعبي تعثر على ابنها بعد غياب استمر 22 يومًا

تنقلت بين أحياء مكة.. وبمعلومات قُراء "سبق" وجدوه في "جرول"

عثرت أسرة المفقود فايز الكعبي عليه، وذلك بعد غياب استمر 22 يومًا وهي تتنقل بين عدد من أحياء مكة بعد اتصالات كانت تردهم تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "شرائع مكة".. (الكعبي) خرج ولم يعد منذ أكثر من أسبوع".

وفي التفاصيل، قالت والدة فايز الكعبي إنها تلقت اتصالات من أشخاص، يفيدون بأنهم شاهدو ابنها في أحد الأحياء؛ لتنتقل الأسرة للبحث عنه في الحي، وتنتهي محاولة العثور عليه بالفشل. وورد اتصال آخر؛ وبدأت جولة أخرى للبحث عنه دون نتيجة. وفي إحدى الجولات لهم في حي جرول صادفت الأسرة ابنها وهو يتجول في أحد الشوارع؛ فاستوقفوه، وتأكدوا من صحته، ثم توجهوا به إلى منزلهم.

وانقطعت أخبار المفقود عن ذويه في بداية شهر ربيع الأول بعد دخوله أحد المستشفيات عن طريق الهلال الأحمر؛ إذ غادر بعدها دون العثور عليه.

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بجهود فردية.. أسرة الكعبي تعثر على ابنها بعد غياب استمر 22 يومًا
سبق

عثرت أسرة المفقود فايز الكعبي عليه، وذلك بعد غياب استمر 22 يومًا وهي تتنقل بين عدد من أحياء مكة بعد اتصالات كانت تردهم تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "شرائع مكة".. (الكعبي) خرج ولم يعد منذ أكثر من أسبوع".

وفي التفاصيل، قالت والدة فايز الكعبي إنها تلقت اتصالات من أشخاص، يفيدون بأنهم شاهدو ابنها في أحد الأحياء؛ لتنتقل الأسرة للبحث عنه في الحي، وتنتهي محاولة العثور عليه بالفشل. وورد اتصال آخر؛ وبدأت جولة أخرى للبحث عنه دون نتيجة. وفي إحدى الجولات لهم في حي جرول صادفت الأسرة ابنها وهو يتجول في أحد الشوارع؛ فاستوقفوه، وتأكدوا من صحته، ثم توجهوا به إلى منزلهم.

وانقطعت أخبار المفقود عن ذويه في بداية شهر ربيع الأول بعد دخوله أحد المستشفيات عن طريق الهلال الأحمر؛ إذ غادر بعدها دون العثور عليه.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
08:22 PM

بجهود فردية.. أسرة الكعبي تعثر على ابنها بعد غياب استمر 22 يومًا

تنقلت بين أحياء مكة.. وبمعلومات قُراء "سبق" وجدوه في "جرول"

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
3,840

عثرت أسرة المفقود فايز الكعبي عليه، وذلك بعد غياب استمر 22 يومًا وهي تتنقل بين عدد من أحياء مكة بعد اتصالات كانت تردهم تجاوبًا مع تقرير "سبق" بعنوان "شرائع مكة".. (الكعبي) خرج ولم يعد منذ أكثر من أسبوع".

وفي التفاصيل، قالت والدة فايز الكعبي إنها تلقت اتصالات من أشخاص، يفيدون بأنهم شاهدو ابنها في أحد الأحياء؛ لتنتقل الأسرة للبحث عنه في الحي، وتنتهي محاولة العثور عليه بالفشل. وورد اتصال آخر؛ وبدأت جولة أخرى للبحث عنه دون نتيجة. وفي إحدى الجولات لهم في حي جرول صادفت الأسرة ابنها وهو يتجول في أحد الشوارع؛ فاستوقفوه، وتأكدوا من صحته، ثم توجهوا به إلى منزلهم.

وانقطعت أخبار المفقود عن ذويه في بداية شهر ربيع الأول بعد دخوله أحد المستشفيات عن طريق الهلال الأحمر؛ إذ غادر بعدها دون العثور عليه.

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