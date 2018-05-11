عُقد بجامعة المؤسس.. توصيات الملتقى الافتراضي الأول للجامعات السعودية للتعامل مع كورونا

وضعت السيناريوهات المناسبة والمحتملة في مواجهة الجائحة بحضور "آل الشيخ"

أوصى الملتقى الافتراضي الأول للجامعات السعودية لتعزيز الانتماء الوطني في الأزمات يوم أمس الأحد، الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، بالتعاون مع مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بعدد من التوصيات للتعامل مع الأزمات، وكيفية مواجهتها في ظل ما يشهده العالم من تفشي جائحة كورونا.

وتنوعت التوصيات في جوانبها النفسية والاجتماعية والفكرية والتعليمية، وكان من أبرزها وضع السيناريوهات المناسبة والمحتملة في مواجهة الجائحة، والتشديد على فهم قيم الالتزام والانتماء والتضحية، وإبراز السلوك الحضاري للمملكة الذي كشف للعالم أن الإنسان له قيمة وليس أداة تستخدم وتستغل، وتعزيز ثقة الدولة ومؤسساتها في مواجهة الأزمة فكريًّا، وأيضًا الفهم العميق للمصادر التي يتلقى منها المواطن الشائعات ومتابعتها، ووضع الخطط الاستراتيجية في مواجهتها، وضرورة بناء استطلاعات للرأي العام حول ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، وإبراز مستوى الشفافية للمملكة في إظهار المؤشرات الحقيقية لهذه الأزمة، وتسليط الضوء على المجتمع السعودي ووعيه الذي ظهر في الالتزام بالتعليمات الاحترازية التي وضعتها الدولة.

وأوصى الملتقى بدعم العمل التطوعي في مثل هذه الأزمات، وإيجاد لائحة تنظيمية للوعي الفكري داخل الجامعات، والاستعداد الدائم من قِبل الجامعات في وضع الخطط والتدريب الكوادر الجامعية في مواجهة الأزمات، وعمل الجامعات ضمن استراتيجية موحدة في بناء القيم، وتوحيد الإطار العام للمقررات، الذي يتضمن مهارات القرن الواحد والعشرين، ومواكبة التغيير الاجتماعي داخل المنظومة وتوجيهها.

وكانت جلسات الملتقى قد تناولت أربعة محاور، أدارها عميد معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال، الدكتور الحسن آل المناخرة. وتمثل المحور الأول في "تفاعل مؤسسات الدولة في التعامل مع أزمة كورونا وأثره الفكري" للمتحدثَين الأمير الدكتور عبدالله آل سعود عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والدكتور مرزوق بن مطلق الرويس المشرف على مركز الوعي الفكري بوزارة التعليم. فيما كان المحور الثاني بالملتقى "التحديات الفكرية في الأزمات المهددة للانتماء الوطني ودور الجامعات في معالجتها"، وتحدث خلاله الدكتور عبدالرحمن الأسمري وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية، والدكتور عبدالله الخطيب أستاذ اللغويات بقسم اللغات الأوروبية بجامعة الملك عبدالعزيز.

وجدولت جلسة الملتقى المحور الثالث بـ"الجامعات ودورها في تعزيز الانتماء الوطني في ظل الأزمة الراهنة"، وتحدث خلالها الدكتور إبراهيم البديوي وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير، والدكتور عبدالرحمن الخريف وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، والدكتورة تهاني البيز وكيلة وزارة التعليم للبرامج التعليمية.

أما المحور الرابع فحمل عنوان "الاتزان الفكري لطلبة الجامعات في تلقي خطاب الأزمات والتعامل معها"، وناقشه الأستاذ الدكتور سعد المشوح مستشار معالي وزير التعليم، والأستاذ الدكتور عبيد آل مظف وكيل جامعة جدة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة أروى حسني عرب أستاذ علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز.