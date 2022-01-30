نفوق 16 رأس غنم بمحافظة الجموم و"البيئة" تباشر.. وهذا ما تبين بعد التشريح

"البشري": إبلاغ المواطن بضرورة عزل القطيع المصاب ووصف العلاج المناسب

باشر فريق مختص من القسم البيطري بمكتب وزاره البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة بلاغات من مواطن عن نفوق أكثر من 16 رأساً من الغنم.

وفي التفاصيل، أوضح المهندس سالم البشرى مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم أنه تمت مباشرة الموقع فور تلقي بلاغ من مواطن يفيد فيه أن لديه حالات نفوق في الأغنام تزيد على ١٦ رأساً من الضأن.

وأضاف "البشري": عند تشريح إحدى النعاج النافقة تبين تشريحياً أن سبب النفوق هو الإصابة بالتسمم الدموي، وتم سحب العينات وإرسالها للمختبر؛ للتأكد وعمل اللازم.

كما تم إبلاغ المواطن بضرورة عزل القطيع المصاب، ووصف العلاج المناسب، كما تم صرف التحصين لتطعيم باقي القطيع وغير المصاب.