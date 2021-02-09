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خبراء الصحة العالمية: المصدر الحيواني لـ"كورونا" لم يحدد بعد

البيانات لا تسمح بتحديد كيفية وصول العدوى إلى سوق ووهان

صرح خبراء منظمة الصحة العالمية بأن البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان، حيث اكتشف لأول مرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، الذي يتقصى الآن في الصين عن منشأ الوباء، قوله إن الحيوان الذي أصبح مصدر النوع الجديد من الفيروس التاجي لم يتم تحديده بعد.

وأضاف الفريق أنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019.
ويعد هذا التصريح الأول من نوعه، بعد الاتهامات التي طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشي الفيروس في المدينة الصينية .

وأكد فريق الصحة العالمية بالصين، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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خبراء الصحة العالمية: المصدر الحيواني لـ"كورونا" لم يحدد بعد
سبق

صرح خبراء منظمة الصحة العالمية بأن البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان، حيث اكتشف لأول مرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، الذي يتقصى الآن في الصين عن منشأ الوباء، قوله إن الحيوان الذي أصبح مصدر النوع الجديد من الفيروس التاجي لم يتم تحديده بعد.

وأضاف الفريق أنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019.
ويعد هذا التصريح الأول من نوعه، بعد الاتهامات التي طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشي الفيروس في المدينة الصينية .

وأكد فريق الصحة العالمية بالصين، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
02:10 PM

خبراء الصحة العالمية: المصدر الحيواني لـ"كورونا" لم يحدد بعد

البيانات لا تسمح بتحديد كيفية وصول العدوى إلى سوق ووهان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح خبراء منظمة الصحة العالمية بأن البيانات المتاحة لا تسمح بتحديد كيفية وصول عدوى "كوفيد-19" إلى سوق ووهان، حيث اكتشف لأول مرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، الذي يتقصى الآن في الصين عن منشأ الوباء، قوله إن الحيوان الذي أصبح مصدر النوع الجديد من الفيروس التاجي لم يتم تحديده بعد.

وأضاف الفريق أنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019.
ويعد هذا التصريح الأول من نوعه، بعد الاتهامات التي طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشي الفيروس في المدينة الصينية .

وأكد فريق الصحة العالمية بالصين، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد.

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