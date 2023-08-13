النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجوف.. إزالة 6 ملايين م2 من التعديات على أراضٍ حكومية

"الشرعان": الأمانة تُواصل رصد أي تعديات للتعامل معها

أزالت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات.

وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات، بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات العلاقة.

وشدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية؛ للحد من هذه الممارسات غير النظامية؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجوف.. إزالة 6 ملايين م2 من التعديات على أراضٍ حكومية
سبق

أزالت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات.

وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات، بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات العلاقة.

وشدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية؛ للحد من هذه الممارسات غير النظامية؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:52 PM

الجوف.. إزالة 6 ملايين م2 من التعديات على أراضٍ حكومية

"الشرعان": الأمانة تُواصل رصد أي تعديات للتعامل معها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
1
110

أزالت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 6 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة جميع التعديات.

وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وجميع أشكال التعديات، بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات العلاقة.

وشدد على أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية؛ للحد من هذه الممارسات غير النظامية؛ وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,222
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,624

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة