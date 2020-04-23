توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخات من البرد أحياناً، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 55 كيلومتراً، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار. وبّين تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد على منطقة الرياض ومنطقة عسير وجازان ونجران اعتباراً من يوم غدٍ إلى يوم الأحد، فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة وتساقط البرد على منطقة مكة المكرمة، والقصيم, والباحة اعتباراً من يوم غدٍ وحتى الأحد، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يومي السبت والأحد والتي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة. وأشارت الهيئة إلى أن معظم مناطق المملكة تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصةً خلال النهار وقد تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلومتراً في الساعة على مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة، كما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، بينما تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على منطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض. وتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم.

من غد وحتى الأحد والأمطار حاضرة.. تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-23 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخات من البرد أحياناً، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 55 كيلومتراً، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار.



وبّين تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد على منطقة الرياض ومنطقة عسير وجازان ونجران اعتباراً من يوم غدٍ إلى يوم الأحد، فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة وتساقط البرد على منطقة مكة المكرمة، والقصيم, والباحة اعتباراً من يوم غدٍ وحتى الأحد، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يومي السبت والأحد والتي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة.



وأشارت الهيئة إلى أن معظم مناطق المملكة تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصةً خلال النهار وقد تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلومتراً في الساعة على مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة، كما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، بينما تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على منطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.



وتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 01:46 PM

من غد وحتى الأحد والأمطار حاضرة.. تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة "الأرصاد": هطولات قد تصحب بتساقط زخات من البرد أحياناً ورياح نشطة السرعة





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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط زخات من البرد أحياناً، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 55 كيلومتراً، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار.



وبّين تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد على منطقة الرياض ومنطقة عسير وجازان ونجران اعتباراً من يوم غدٍ إلى يوم الأحد، فيما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة وتساقط البرد على منطقة مكة المكرمة، والقصيم, والباحة اعتباراً من يوم غدٍ وحتى الأحد، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية يومي السبت والأحد والتي يتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة.



وأشارت الهيئة إلى أن معظم مناطق المملكة تتأثر بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصةً خلال النهار وقد تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلومتراً في الساعة على مناطق حائل وتبوك والمدينة المنورة، كما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، بينما تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على منطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.



وتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع القادم.