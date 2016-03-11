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كيف قتلت رقاقة "شيبس" رضيعة في الإمارات؟

في المستشفى فشلت جميع محاولات إنقاذها

في واقعة تُمثل تحذيرًا للأمهات، فارقت طفلة إماراتية تبلغ من العمر 14 شهرًا، الحياة أمس الثلاثاء في إمارة رأس الخيمة، بعد تناولها رقاقات "شيبس"؛ حيث عَلِقت رقاقة ابتلعتها في حلقها، وتسببت بانسداد مجرى التنفس لديها واختناقها.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، وقعت الحادثة في منطقة وادي شعم برأس الخيمة، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى المنطقة، وإدخالها قسم الطوارئ، بعد وصولها إليها وهي في حالة حرجة، وقد فشلت جميع محاولات إنقاذها.

طفلة إماراتية رقاقات شيبس الإمارات

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كيف قتلت رقاقة "شيبس" رضيعة في الإمارات؟
سبق

في واقعة تُمثل تحذيرًا للأمهات، فارقت طفلة إماراتية تبلغ من العمر 14 شهرًا، الحياة أمس الثلاثاء في إمارة رأس الخيمة، بعد تناولها رقاقات "شيبس"؛ حيث عَلِقت رقاقة ابتلعتها في حلقها، وتسببت بانسداد مجرى التنفس لديها واختناقها.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، وقعت الحادثة في منطقة وادي شعم برأس الخيمة، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى المنطقة، وإدخالها قسم الطوارئ، بعد وصولها إليها وهي في حالة حرجة، وقد فشلت جميع محاولات إنقاذها.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:45 PM

كيف قتلت رقاقة "شيبس" رضيعة في الإمارات؟

في المستشفى فشلت جميع محاولات إنقاذها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
14,216

في واقعة تُمثل تحذيرًا للأمهات، فارقت طفلة إماراتية تبلغ من العمر 14 شهرًا، الحياة أمس الثلاثاء في إمارة رأس الخيمة، بعد تناولها رقاقات "شيبس"؛ حيث عَلِقت رقاقة ابتلعتها في حلقها، وتسببت بانسداد مجرى التنفس لديها واختناقها.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، وقعت الحادثة في منطقة وادي شعم برأس الخيمة، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى المنطقة، وإدخالها قسم الطوارئ، بعد وصولها إليها وهي في حالة حرجة، وقد فشلت جميع محاولات إنقاذها.

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