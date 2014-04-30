حقيقة إتلاف مشروع أحد الشباب بجدة.. الأمانة ترد والمتضرر يروي قصته

"الغامدي": قاموا بإتلاف مشروعي بالشيول دون سابق إنذار أو توجيه رسمي

أوضحت أمانة جدة، في بيان لها، أشارت فيه إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد المواطنين قيام بلدية المليساء بحرق مشروعه الناشئ، في الوقت الذي أكد فيه الشاب أن الأمانة من قامت بإتلاف مشروعه بالشيول دون سابق إنذار أو توجيه رسمي مما جعله يعترض على هذا التلف.

جاء في البيان: "تود أمانة محافظة جدة التأكيد على حرصها على دعم المشاريع الناشئة, من خلال تنظيم الباعة الجائلين؛ حيث تعد أول مَن أصدر تصاريح عربات الأطعمة في المملكة التي بلغ عددها حتى الآن 336 عربة؛ منها 33 للسيدات".

وتابعت: "أما بخصوص الموقع الذي ظهر في المقطع فهو عبارة عن أحد التعديات على أرض حكومية مكوّنة من خيام وصنادق خشبية وسبق أن تمّت إزالتها قبل نحو شهرين, ولكن عاود بعض المعتدين البناء المخالف، وبعد محاولة إزالة التعدّي للمرة الثانية صباح يوم الأربعاء الموافق 9 / 8 / 1439هـ، قامت مجموعة من المتعدين بالاعتراض على الإزالة ومقاومة موظفي الأمانة, وتمّ تأجيل الإزالة إلى اليوم الأحد الموافق 13 / 8 / 1439هـ، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية".

وأوضحت: "بعد مغادرة مراقبي بلدية المليساء الموقع بساعات عدة ورد بلاغ للعمليات عن وجود حريق، وتمّت مباشرة الحالة من الدفاع المدني ومندوب البلدية في الساعة ٢ ظهراً".

واختتمت الأمانة بيانها بالقول: "عليه تود أمانة محافظة جدة التأكيد على التزامها بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات للمخالفات البلدية, ودعمها للمشاريع الناشئة وفق تنظيم الباعة الجائلين".

من جانبه قال المواطن المتضرر علي الغامدي لـ "سبق" : لدي مشروع بيع مواد غذائية ( جاهزه ) وخردوات ومستلزمات الرحلات بمنطقة المخيمات ( منتزه بري ) غرب حي السنابل جنوب جدة،

وفي صباح يوم الأربعاء ٨/٩ وفي تمام الساعة ١١،٣٠ ظهرا قامت بلدية المليسا الفرعية بحي السنابل ممثلة في رئيسها وأحد المراقبين بإتلاف مشروعي بالشيول دون سابق إنذار أو توجيه رسمي مما جعلني أعترض على هذا التلف حيث إنهم طلبوا الدوريات الأمنية والتي بصفتها أوقفتهم فوراً وأبلغتهم بعدم مشروعية هذا التصرف لعدم وجود توجيه رسمي لديهم أو جهات أخرى في عمليه الإزالة .

وأضاف: وأثناء هذا الحوار قاموا بإبعاد الشيول من المنطقه فورا وعندها طلب مني رجل الأمن التوجه لهم ومطالبتهم بالأضرار الناتجة عن هذا التلف وبعدها بفترة زمنية حدث التماس كهربائي نتيجة الإتلاف دون فصل التيار نتج عنه حريق أتلف جميع المحتويات بالكامل .

وتابع : حضر الدفاع المدني والأدلة الجنائية وطلبوا مندوب البلدية الذي رفض الحضور.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن الدفاع المدني قام برفع عينات من الموقع وإحالتها للأدلة الجنائية مشيرة أنه تم إحالة المعاملة للشرطة كون المواطن يطالب بالتعويض.