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"العيسى" يلتقي "رئيس المجلس الشعبي الإندونيسي" ويتلقى دعوة لزيارة جاكرتا

"سوساتيو": نثمّن جهود رابطة العالم الإسلامي لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ في مكتبه، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا "بامبانغ سوساتيو".

وأكّد سوساتيو؛ تثمين بلاده جهود الأمين العام باسم رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم من خلال إبراز حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة حملات التضليل والتطرف حول العالم.

ووجّه سوساتيو؛ دعوةً للعيسى؛ لزيارة جاكرتا والالتقاء بأطياف الشعب الإندونيسي كافة، في لقاءات أخوية تبادلية مع رابطة العالم الإسلامي، مثمّناً التمثيل الإندونيسي في عضوية المجلس الأعلى للرابطة من خلال الشخصيات العلمية الإندونيسية.

محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العيسى" يلتقي "رئيس المجلس الشعبي الإندونيسي" ويتلقى دعوة لزيارة جاكرتا
سبق

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ في مكتبه، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا "بامبانغ سوساتيو".

وأكّد سوساتيو؛ تثمين بلاده جهود الأمين العام باسم رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم من خلال إبراز حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة حملات التضليل والتطرف حول العالم.

ووجّه سوساتيو؛ دعوةً للعيسى؛ لزيارة جاكرتا والالتقاء بأطياف الشعب الإندونيسي كافة، في لقاءات أخوية تبادلية مع رابطة العالم الإسلامي، مثمّناً التمثيل الإندونيسي في عضوية المجلس الأعلى للرابطة من خلال الشخصيات العلمية الإندونيسية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
12:52 PM

"العيسى" يلتقي "رئيس المجلس الشعبي الإندونيسي" ويتلقى دعوة لزيارة جاكرتا

"سوساتيو": نثمّن جهود رابطة العالم الإسلامي لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ في مكتبه، رئيس المجلس الاستشاري الشعبي بجمهورية إندونيسيا "بامبانغ سوساتيو".

وأكّد سوساتيو؛ تثمين بلاده جهود الأمين العام باسم رابطة العالم الإسلامي في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين في العالم من خلال إبراز حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة حملات التضليل والتطرف حول العالم.

ووجّه سوساتيو؛ دعوةً للعيسى؛ لزيارة جاكرتا والالتقاء بأطياف الشعب الإندونيسي كافة، في لقاءات أخوية تبادلية مع رابطة العالم الإسلامي، مثمّناً التمثيل الإندونيسي في عضوية المجلس الأعلى للرابطة من خلال الشخصيات العلمية الإندونيسية.

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