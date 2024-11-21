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أيوب بن نحيت إلى رتبة لواء

قلد مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب النزلاء، المتحدث الرسمي للسجون، الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، رتبة لواء إثر صدور الأمر السامي بذلك.

وقال اللواء الدكتور أيوب بن نحيت: الحمد والشكر والفضل لله -سبحانه وتعالى- ثم لولاة الأمر يحفظهم الله على هذه الثقة الغالية؛ كما أدين بالفضل الكبير وعظيم التقدير لكافة القادة الذين تتلمذت على أيديهم، وأخص قدوتي وقائدنا الأمني الاستراتيجي مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري؛ على ثقته ودعمه اللا محدود لكافة العاملين بالقطاع.

وأضاف "بن نحيت": نعد الجميع -بإذن الله تعالى- بمضاعفة الجهود في سبيل أداء الأمانة وخدمة ديننا، ثم مليكنا ووطننا الطاهر، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار.

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أيوب بن نحيت إلى رتبة لواء
سبق

قلد مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب النزلاء، المتحدث الرسمي للسجون، الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، رتبة لواء إثر صدور الأمر السامي بذلك.

وقال اللواء الدكتور أيوب بن نحيت: الحمد والشكر والفضل لله -سبحانه وتعالى- ثم لولاة الأمر يحفظهم الله على هذه الثقة الغالية؛ كما أدين بالفضل الكبير وعظيم التقدير لكافة القادة الذين تتلمذت على أيديهم، وأخص قدوتي وقائدنا الأمني الاستراتيجي مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري؛ على ثقته ودعمه اللا محدود لكافة العاملين بالقطاع.

وأضاف "بن نحيت": نعد الجميع -بإذن الله تعالى- بمضاعفة الجهود في سبيل أداء الأمانة وخدمة ديننا، ثم مليكنا ووطننا الطاهر، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
03:15 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
04:50 PM

أيوب بن نحيت إلى رتبة لواء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,289

قلد مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري، مدير الإدارة العامة لتأهيل وتدريب النزلاء، المتحدث الرسمي للسجون، الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، رتبة لواء إثر صدور الأمر السامي بذلك.

وقال اللواء الدكتور أيوب بن نحيت: الحمد والشكر والفضل لله -سبحانه وتعالى- ثم لولاة الأمر يحفظهم الله على هذه الثقة الغالية؛ كما أدين بالفضل الكبير وعظيم التقدير لكافة القادة الذين تتلمذت على أيديهم، وأخص قدوتي وقائدنا الأمني الاستراتيجي مدير عام السجون، اللواء محمد بن علي الأسمري؛ على ثقته ودعمه اللا محدود لكافة العاملين بالقطاع.

وأضاف "بن نحيت": نعد الجميع -بإذن الله تعالى- بمضاعفة الجهود في سبيل أداء الأمانة وخدمة ديننا، ثم مليكنا ووطننا الطاهر، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والأمان والاستقرار.

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