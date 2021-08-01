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جولات رقابية على أكثر من 383 منشأة هندسية في عدة مناطق بالمملكة

نفّذتها إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة السعودية للمهندسين

نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين -ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش- جولات تفتيشية على عدد من القطاعات والمنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشددةً على جميع المنشآت بالالتزام بالأنظمة.

وشملت الجولات الرقابية كلاً من: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وجازان، ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر أن الجولات الميدانية تأتي لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بممارسات العمل المهني في المنشآت الهندسية لضبط المخالفين وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن الهيئة أوقعت خلال جولاتها الرقابية التفتيشية 364 مخالفة لنظام المزاولة، كما سجلت الهيئة 132 محضر ضبط؛ بهدف إحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام.

وشدد على أن الهيئة ستواصل جولاتها، ولن يتم التهاون مع المنشآت الهندسية المخالفة للممارسين المهنيين، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، مضيفًا أن الهيئة نفّذت أكثر من 383 زيارة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني لضبط مخرجات العمل الهندسي في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جولات رقابية على أكثر من 383 منشأة هندسية في عدة مناطق بالمملكة
سبق

نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين -ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش- جولات تفتيشية على عدد من القطاعات والمنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشددةً على جميع المنشآت بالالتزام بالأنظمة.

وشملت الجولات الرقابية كلاً من: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وجازان، ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر أن الجولات الميدانية تأتي لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بممارسات العمل المهني في المنشآت الهندسية لضبط المخالفين وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن الهيئة أوقعت خلال جولاتها الرقابية التفتيشية 364 مخالفة لنظام المزاولة، كما سجلت الهيئة 132 محضر ضبط؛ بهدف إحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام.

وشدد على أن الهيئة ستواصل جولاتها، ولن يتم التهاون مع المنشآت الهندسية المخالفة للممارسين المهنيين، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، مضيفًا أن الهيئة نفّذت أكثر من 383 زيارة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني لضبط مخرجات العمل الهندسي في المملكة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:30 PM

جولات رقابية على أكثر من 383 منشأة هندسية في عدة مناطق بالمملكة

نفّذتها إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة السعودية للمهندسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت الهيئة السعودية للمهندسين -ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش- جولات تفتيشية على عدد من القطاعات والمنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشددةً على جميع المنشآت بالالتزام بالأنظمة.

وشملت الجولات الرقابية كلاً من: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وجازان، ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر أن الجولات الميدانية تأتي لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بممارسات العمل المهني في المنشآت الهندسية لضبط المخالفين وفق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن الهيئة أوقعت خلال جولاتها الرقابية التفتيشية 364 مخالفة لنظام المزاولة، كما سجلت الهيئة 132 محضر ضبط؛ بهدف إحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام.

وشدد على أن الهيئة ستواصل جولاتها، ولن يتم التهاون مع المنشآت الهندسية المخالفة للممارسين المهنيين، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات، مضيفًا أن الهيئة نفّذت أكثر من 383 زيارة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني لضبط مخرجات العمل الهندسي في المملكة.

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