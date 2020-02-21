مجهول يُطلق النار على رجال الأمن في المدينة المنوّرة

أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.
وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.
أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.
وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.إطلاق النار رجال أمن المدينة المنورة الجهات الأمنية
أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.
وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.
أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.
وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.