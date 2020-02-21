وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.

أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.

مجهول يُطلق النار على رجال الأمن في المدينة المنوّرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-21 أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث. وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441 02:36 PM

مجهول يُطلق النار على رجال الأمن في المدينة المنوّرة وقع قبل صلاة الجمعة اليوم في أحد الأحياء





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أطلق مجهولٌ النار، اليوم الجمعة، على رجال أمن بالمدينة المنوّرة، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.

وأكّدت مصادر أن الحادث وقعت قبل صلاة الجمعة في أحد أحياء المدينة المنوّرة.