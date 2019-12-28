"فيريرا": لاعبو الفتح مستعدون بقوة لمواجهة الاتحاد ومواصلة الانتصارات

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السيد "يانييك فيريرا" أن هناك استعدادات قوية للاعبي الفريق لمواجهة الاتحاد ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على الحزم.

وتفصيلاً، قال "فيريرا": "عملنا خلال الأسبوع الحالي بشكل كبير وسط معنويات مرتفعة بعد الفوز الماضي الذي تحقق أمام الحزم معرباً عن رغبة الجميع في مواصلة الانتصارات والصعود في سلم الترتيب، رغم تعرض اثنان من لاعبي الفريق لوعكة صحية مفاجئة خلال أسبوع الاستعداد، متمنياً ألا يؤثر ذلك على الفريق رغم ثقتي بالجميع وبإمكانياتهم".

وحول تحقيقه نتائج إيجابية حينما يلعب الفريق في الأحساء والسلبية خارجها علّق "فيريرا: لا يوجد تفسير واضح لذلك رغم أن استعدادات الفريق لا تختلف إلا أننا كنا محظوظين لكسب المباريات التي تقام على أرضنا، متمنياً كسر هذا الإطار بدءاً من المباراة المقبلة.

وعن المواجهتين المقبلتين للفريق خلال أقل من أسبوع، قال "فيريرا: لا يوجد هناك أفضلية أو ميزة تجعلنا نبرر أي مباراة أفضل أن نبدأها أولاً، ولكن سنكون مستعدين وسينصب تركيزنا في المواجهة المقبلة والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية.

ومن جانبه، بيّن اللاعب محمد السعيد عن عزم الجميع في مواصلة تحقيق الانتصارات بعد الفوز الماضي على الحزم والذي انعكس على معنويات اللاعبين وتفاعلهم من خلال التدريبات.

وأضاف" السعيد": سنلعب أمام الاتحاد في مواجهتين وستكون الأهمية لمباراة الدوري لأنها تأتي أولاً وهدفنا النقاط الثلاث أما مباراة الكأس فسنفتح ملفها بعد المباراة الأولى مباشرة.

واختتم "السعيد" حديثه عن سبب تحقيق نتائج سلبية خارج الأرض: ربما يكون هناك قلة تركيز ونحن نعمل على تجاوز كل السلبيات خلال المواجهات المقبلة وبإذن الله قادرين على تجاوزها بتضافر جهود الجميع.