أحمد علي عبدالله صالح يلقي أول خطاب له منذ مقتل والده

ينتظر أن تبثه قناة "اليمن اليوم" المملوكة لأنصار الرئيس الراحل

يعتزم أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، إلقاء خطاب هو الأول له منذ مقتل والده.

وذكرت قناة "اليمن اليوم" المملوكة لأنصار الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في خبر عاجل، أنها ستبث الخطاب خلال الساعات المقبلة.

وقال مدير القناة عبدالولي المذابي، في تصريح للصفحة الرسمية للقناة عبر "الفيسبوك": الكلمة ستبث خلال نشرات القناة في الساعات المقبلة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2018.

وكان أحمد علي عبدالله صالح قد بعث رسالة أكد فيها أن "مليشيات الحوثي أعدمت والده وهو يدافع عن نفسه في منزله بالعاصمة صنعاء".