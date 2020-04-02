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رئيس دولة يتوعد مخالفي الحجر والعزل وإجراءات كورونا: سنقتلهم بالرصاص

"رودريجو" للمخالفين: الأوضاع تسوء سأدفنكم قبل أن تتسببوا في إثارة المتاعب

هدد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، منتهكي الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب.

وقال دوتيرتي: إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون نقلته "رويترز" أن من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة في البلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة. وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرًا في بادئ الأمر؛ أصبح الآن بالمئات يوميًّا.

ولفت "دوتيرتي" إلى أن "الأوضاع تسوء؛ لذا فإنني أُخطِركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات... ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم؛ فاقتلوهم رميًّا بالرصاص“.

وأضاف: "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلًا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".

وجاءت تصريحاته بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم الأربعاء لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا، والذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدّمها الحكومة.

من جهته قال قائد الشرطة الوطنية يوم الخميس: إن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام وإن القوات لن تطلق النار على أحد.

فيروس كورونا الجديد الفلبين

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رئيس دولة يتوعد مخالفي الحجر والعزل وإجراءات كورونا: سنقتلهم بالرصاص
سبق

هدد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، منتهكي الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب.

وقال دوتيرتي: إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون نقلته "رويترز" أن من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة في البلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة. وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرًا في بادئ الأمر؛ أصبح الآن بالمئات يوميًّا.

ولفت "دوتيرتي" إلى أن "الأوضاع تسوء؛ لذا فإنني أُخطِركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات... ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم؛ فاقتلوهم رميًّا بالرصاص“.

وأضاف: "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلًا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".

وجاءت تصريحاته بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم الأربعاء لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا، والذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدّمها الحكومة.

من جهته قال قائد الشرطة الوطنية يوم الخميس: إن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام وإن القوات لن تطلق النار على أحد.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:37 AM

رئيس دولة يتوعد مخالفي الحجر والعزل وإجراءات كورونا: سنقتلهم بالرصاص

"رودريجو" للمخالفين: الأوضاع تسوء سأدفنكم قبل أن تتسببوا في إثارة المتاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هدد رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي، منتهكي الإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بأنهم قد يتعرضون لإطلاق النار عليهم إذا أثاروا المتاعب.

وقال دوتيرتي: إن التعرض بالإساءة للعاملين في المجال الطبي جريمة خطيرة لا يمكن التساهل بشأنها.

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون نقلته "رويترز" أن من الضروري بالنسبة للجميع التعاون واتباع إجراءات الحجر الصحي المنزلي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لإبطاء العدوى والحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية الهشة في البلاد.

وسجلت الفلبين 96 حالة وفاة بفيروس كورونا و2311 إصابة مؤكدة. وبعد أن كان عدد الإصابات صغيرًا في بادئ الأمر؛ أصبح الآن بالمئات يوميًّا.

ولفت "دوتيرتي" إلى أن "الأوضاع تسوء؛ لذا فإنني أُخطِركم مرة أخرى بخطورة المشكلة وعليكم أن تنصتوا.. أوامري للشرطة والجيش هي أنه إذا كانت هناك اضطرابات... ورأيتم أن حياتكم في خطر جراء مواجهتهم لكم؛ فاقتلوهم رميًّا بالرصاص“.

وأضاف: "هل هذا مفهوم؟ القتل.. سأدفنكم بدلًا من أن تتسببوا في إثارة المتاعب".

وجاءت تصريحاته بعد أن نشرت وسائل الإعلام تقارير عن اضطرابات وحدوث اعتقالات يوم الأربعاء لسكان في إحدى المناطق الفقيرة بمانيلا، والذين كانوا يحتجون على نقص المساعدات الغذائية التي تقدّمها الحكومة.

من جهته قال قائد الشرطة الوطنية يوم الخميس: إن الشرطة تدرك أن الرئيس يعبر عن جديته بشأن النظام العام وإن القوات لن تطلق النار على أحد.

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