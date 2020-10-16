النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 433 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 468 خلال الـ24 ساعة الماضية

فجر اليوم .. بدء حظر التجول الشامل في الأردن

يستمر حتى الواحدة من فجر الأحد

دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل، والذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة من فجر الجمعة، وسيستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.
وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارًا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.
وقال الفراية، إنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر".
وشهد الأردن أرتفاعًا مضطردًا في الأيام الأخيرة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 33009 إصابات، بالإضافة إلى تسجيل 282 حالة وفاة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
فجر اليوم .. بدء حظر التجول الشامل في الأردن
سبق

دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل، والذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة من فجر الجمعة، وسيستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.
وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارًا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.
وقال الفراية، إنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر".
وشهد الأردن أرتفاعًا مضطردًا في الأيام الأخيرة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 33009 إصابات، بالإضافة إلى تسجيل 282 حالة وفاة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:30 PM

فجر اليوم .. بدء حظر التجول الشامل في الأردن

يستمر حتى الواحدة من فجر الأحد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,474

دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل، والذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة من فجر الجمعة، وسيستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.
وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارًا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.
وقال الفراية، إنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر".
وشهد الأردن أرتفاعًا مضطردًا في الأيام الأخيرة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 33009 إصابات، بالإضافة إلى تسجيل 282 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,957
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,503
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,450

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة