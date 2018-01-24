النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرحالة العتيبي يصل إلى الرياض بعد رحلة بدأها من رابغ دامت 19 يومًا

استقبله نائب أمير الرياض بديوان الإمارة

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، بالإمارة أمس الأربعاء الرحالة سعد بن طلق بن ثعلي العتيبي الذي وصل إلى الرياض في آخر محطة له بعد رحلة دامت 19 يومًا.

وفي التفاصيل، بدأ الرحالة "العتيبي" رحلته من رابغ بمنطقة مكة المكرمة، ثم العلا، ثم تيماء، ثم تبوك، ثم حائل، ثم القصيم، والتقى خلال رحلته مسؤولي المحافظات.


وأكد العتيبي أن رحلته تلك كانت تفاعلاً مع رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرحالة العتيبي يصل إلى الرياض بعد رحلة بدأها من رابغ دامت 19 يومًا
سبق

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، بالإمارة أمس الأربعاء الرحالة سعد بن طلق بن ثعلي العتيبي الذي وصل إلى الرياض في آخر محطة له بعد رحلة دامت 19 يومًا.

وفي التفاصيل، بدأ الرحالة "العتيبي" رحلته من رابغ بمنطقة مكة المكرمة، ثم العلا، ثم تيماء، ثم تبوك، ثم حائل، ثم القصيم، والتقى خلال رحلته مسؤولي المحافظات.


وأكد العتيبي أن رحلته تلك كانت تفاعلاً مع رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:34 AM

الرحالة العتيبي يصل إلى الرياض بعد رحلة بدأها من رابغ دامت 19 يومًا

استقبله نائب أمير الرياض بديوان الإمارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
4,398

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، بالإمارة أمس الأربعاء الرحالة سعد بن طلق بن ثعلي العتيبي الذي وصل إلى الرياض في آخر محطة له بعد رحلة دامت 19 يومًا.

وفي التفاصيل، بدأ الرحالة "العتيبي" رحلته من رابغ بمنطقة مكة المكرمة، ثم العلا، ثم تيماء، ثم تبوك، ثم حائل، ثم القصيم، والتقى خلال رحلته مسؤولي المحافظات.


وأكد العتيبي أن رحلته تلك كانت تفاعلاً مع رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,680
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,361
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,589
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,517

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة