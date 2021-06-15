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رميًا بالرصاص.. موظف يقتل اثنين من زملائه في مصنع بولاية ألاباما الأمريكية

الشرطة لا تزال تعمل على تحديد هوية ومكان الجاني

قُتل شخصان، وأُصيب اثنان آخران، في إطلاق نار وقع في مصنع شركة "مولر" بمدينة ألبرتفيل في ولاية ألاباما الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس شرطة ألبرتفيل جيمي سميث أن موظفًا أطلق النار على زملائه نحو الساعة الـ2:30 صباحًا؛ ما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة اثنين آخرَين.

وأضاف بأن الشرطة تعمل على تحديد هوية ومكان مُطلق النار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويضم مصنع شركة "مولر" في ألبرتفيل نحو 500 شخص.

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رميًا بالرصاص.. موظف يقتل اثنين من زملائه في مصنع بولاية ألاباما الأمريكية
سبق

قُتل شخصان، وأُصيب اثنان آخران، في إطلاق نار وقع في مصنع شركة "مولر" بمدينة ألبرتفيل في ولاية ألاباما الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس شرطة ألبرتفيل جيمي سميث أن موظفًا أطلق النار على زملائه نحو الساعة الـ2:30 صباحًا؛ ما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة اثنين آخرَين.

وأضاف بأن الشرطة تعمل على تحديد هوية ومكان مُطلق النار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويضم مصنع شركة "مولر" في ألبرتفيل نحو 500 شخص.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:53 PM

رميًا بالرصاص.. موظف يقتل اثنين من زملائه في مصنع بولاية ألاباما الأمريكية

الشرطة لا تزال تعمل على تحديد هوية ومكان الجاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل شخصان، وأُصيب اثنان آخران، في إطلاق نار وقع في مصنع شركة "مولر" بمدينة ألبرتفيل في ولاية ألاباما الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس شرطة ألبرتفيل جيمي سميث أن موظفًا أطلق النار على زملائه نحو الساعة الـ2:30 صباحًا؛ ما أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة اثنين آخرَين.

وأضاف بأن الشرطة تعمل على تحديد هوية ومكان مُطلق النار، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويضم مصنع شركة "مولر" في ألبرتفيل نحو 500 شخص.

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