الأوروغوياني "جوناثان رودريغز" بديلًا لـ"حمدالله" في "النصر"

كشفت تقارير صحفية أوروغويانية، أن المهاجم الأوروغوياني جوناثان رودريغز، مهاجم كروز أزول المكسيكي؛ سيكون هو أول صفقات النصر السعودي الشتوية.

وبحسب تلك التقارير؛ فإن إدارة النصر قد اتفقت مع المهاجم على التوقيع للنصر في الفترة المقبلة، نظير مبلغ 6.5 ملايين دولار لصالح ناديه المكسيكي؛ بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وقد حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب ومهاجم في الدوري المكسيكي الموسم الماضي برفقة كروز أزول.

وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو 8 ملايين يورو، وسَبَقَ له اللعب مع أندية: (بينارول الأوروغوياني، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو لاكرونا الإسباني، وسانتوس لاجونا، وكروز أزول المكسيكيين).