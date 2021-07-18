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بالفيديو.. "العتيبي" لـ"سبق": أبناء وبنات الوطن يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن

نوّه بالجهود المشتركة لخدمة الحجاج

رصدت عدسة "سبق" الجهود التي تقدمها حملة سواعد الصحية التطوعية في استقبال ضيوف الرحمن بميقات وادي محرم، وتقديم خدماتها الصحية والوقاية بمشاركة أكثر من 65 ممارساً صحياً من الكوادر البشرية التابعين للحملة، بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح قائد فريق سواعد التطوعي فهد العتيبي أن الفريق يعمل على مدار الساعة منذ بدء موسم الحج لتقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن كمساند لعمل هيئة الهلال الأحمر في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات، وإجراء كشف الحرارة وتطبيق كافة البرتوكولات الصحية لجميع الحجاج القادمين للميقات.

وبيّن "العتيبي" أن خدمة الحجاج شرف كبير يتسابق عليه أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن التطوع سمة بارزة لهذا الوطن الغالي، مقدماً شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية؛ لتمكينهم من العمل التطوعي لمرتادي الميقات، وتجهيز كل السبل لإنجاح مهامهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العتيبي" لـ"سبق": أبناء وبنات الوطن يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

رصدت عدسة "سبق" الجهود التي تقدمها حملة سواعد الصحية التطوعية في استقبال ضيوف الرحمن بميقات وادي محرم، وتقديم خدماتها الصحية والوقاية بمشاركة أكثر من 65 ممارساً صحياً من الكوادر البشرية التابعين للحملة، بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح قائد فريق سواعد التطوعي فهد العتيبي أن الفريق يعمل على مدار الساعة منذ بدء موسم الحج لتقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن كمساند لعمل هيئة الهلال الأحمر في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات، وإجراء كشف الحرارة وتطبيق كافة البرتوكولات الصحية لجميع الحجاج القادمين للميقات.

وبيّن "العتيبي" أن خدمة الحجاج شرف كبير يتسابق عليه أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن التطوع سمة بارزة لهذا الوطن الغالي، مقدماً شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية؛ لتمكينهم من العمل التطوعي لمرتادي الميقات، وتجهيز كل السبل لإنجاح مهامهم.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
04:37 PM

بالفيديو.. "العتيبي" لـ"سبق": أبناء وبنات الوطن يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن

نوّه بالجهود المشتركة لخدمة الحجاج

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,903

رصدت عدسة "سبق" الجهود التي تقدمها حملة سواعد الصحية التطوعية في استقبال ضيوف الرحمن بميقات وادي محرم، وتقديم خدماتها الصحية والوقاية بمشاركة أكثر من 65 ممارساً صحياً من الكوادر البشرية التابعين للحملة، بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح قائد فريق سواعد التطوعي فهد العتيبي أن الفريق يعمل على مدار الساعة منذ بدء موسم الحج لتقديم الخدمة الصحية لضيوف الرحمن كمساند لعمل هيئة الهلال الأحمر في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات، وإجراء كشف الحرارة وتطبيق كافة البرتوكولات الصحية لجميع الحجاج القادمين للميقات.

وبيّن "العتيبي" أن خدمة الحجاج شرف كبير يتسابق عليه أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن التطوع سمة بارزة لهذا الوطن الغالي، مقدماً شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية؛ لتمكينهم من العمل التطوعي لمرتادي الميقات، وتجهيز كل السبل لإنجاح مهامهم.

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