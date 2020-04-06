قطر تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة القطرية اليوم إنها سجلت 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 131 حالة.
قالت وزارة الصحة القطرية اليوم إنها سجلت 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 131 حالة.
فيروس كورونا الجديد
قالت وزارة الصحة القطرية اليوم إنها سجلت 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 131 حالة.
قالت وزارة الصحة القطرية اليوم إنها سجلت 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 131 حالة.