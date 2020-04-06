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قطر تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 131 حالة

قالت وزارة الصحة القطرية اليوم إنها سجلت 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 131 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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قطر تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت وزارة الصحة القطرية اليوم إنها سجلت 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 131 حالة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
07:58 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:59 PM

قطر تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 131 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,091

قالت وزارة الصحة القطرية اليوم إنها سجلت 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 131 حالة.

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