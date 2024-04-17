بالصور.. "الجيش الوطني الليبي" يُسقط طائرتَين تركيتَين مسيرتَين
قالت مصادر ليبية، اليوم الجمعة: إن قوات "الجيش الوطني الليبي" أسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين؛ الأولى في وادي دينار، والثانية ما بين وادي تنيناي ونسمة.
وطبقًا لـ"آرتي" الروسية: عرضت المصادر صورًا للطائرتين المسيرتين التي أسقطهما الجيش الوطني الليبي، وهي طائرات تركية الصنع.
بالصور.. "الجيش الوطني الليبي" يُسقط طائرتَين تركيتَين مسيرتَين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-17
قالت مصادر ليبية، اليوم الجمعة: إن قوات "الجيش الوطني الليبي" أسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين؛ الأولى في وادي دينار، والثانية ما بين وادي تنيناي ونسمة.
وطبقًا لـ"آرتي" الروسية: عرضت المصادر صورًا للطائرتين المسيرتين التي أسقطهما الجيش الوطني الليبي، وهي طائرات تركية الصنع.
17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:56 PM
بالصور.. "الجيش الوطني الليبي" يُسقط طائرتَين تركيتَين مسيرتَين
قالت مصادر ليبية، اليوم الجمعة: إن قوات "الجيش الوطني الليبي" أسقطت طائرتين تركيتين مسيرتين؛ الأولى في وادي دينار، والثانية ما بين وادي تنيناي ونسمة.
وطبقًا لـ"آرتي" الروسية: عرضت المصادر صورًا للطائرتين المسيرتين التي أسقطهما الجيش الوطني الليبي، وهي طائرات تركية الصنع.