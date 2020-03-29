6360 دارسًا ودارسة يتلقّون تدريبًا عن بعد بمعهد الإدارة العامة

ضمن خطته لرفع الطاقة الاستيعابية لأنظمة العمل والتدريب عن بعد

حقّق معهد الإدارة العامة أداءً مميزًا منذ سريان تطبيق قرار العمل عن بعد في الفترة من ١٦ إلى ٢٦ مارس ٢٠٢٠؛ حيث بلغ عدد زوّار منصة "إثرائي" -المنصة الإلكترونية لمبادرة "البرنامج الوطني للتدريب عن بعد"، إحدى مبادرات معهد الإدارة العامة ضمن برنامج التحول الوطني 2020- حوالي ٧٤٧٨٩ زائرًا، و٦٠٧٠ مسجلًا جديدًا، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المنصة بالبرامج والدورات الجديدة حوالي ٢٨٢٩٨ مستفيدًا.

ونفّذ المعهد عبر تطبيقه نظام التدريب الإلكتروني عن بعد "بلاك بورد" ٥١٧٧ ساعة تدريبية، استفاد منها ٦٣٦٠ دارسًا ودارسة بالبرامج الإعدادية، استخدموا "البلاك بورد" حوالي ٤٩٢٦٤ مرة، وقام بتنفيذها ٦٢٤ مدربًا ومدربة ضمن ١٠٦٠ مادة تدريبية.

الجدير بالذكر أنه ضمن خطته الاستباقية لرفع الطاقة الاستيعابية لأنظمة العمل والتدريب عن بعد؛ اتخذ معهد الإدارة العامة عددًا من الإجراءات والخطوات المهمة؛ لتجهيز ولتهيئة أنظمة العمل عن بعد لمختلف فئات المستفيدين، بما يتوافق مع الاحتياجات المختلفة؛ حيث قام بتطوير أدلّة استخدام أنظمة العمل، ونفذ عددًا من ورش العمل الإلكترونية التعريفية.