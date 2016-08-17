النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قال: نجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة ولا إصابات

وزير الطاقة يعلن تعرض وحدة للغاز الطبيعي في حقل الشيبة لاعتداء "درون" مفخخة

"التعاون الإسلامي": الاعتداء على حقل الشيبة إجرامي وإرهابي

يستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية.

وقال العثيمين في بيان له: "إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي": الاعتداء على حقل الشيبة إجرامي وإرهابي
سبق

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية.

وقال العثيمين في بيان له: "إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
04:41 PM

"التعاون الإسلامي": الاعتداء على حقل الشيبة إجرامي وإرهابي

يستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
2,733

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية.

وقال العثيمين في بيان له: "إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,919
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,835
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,798
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,934

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة