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"أمن تربة" يضبط مواطنًا نشل امرأة مُشاركة في رالي داكار 2021

إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من القبض على مواطن ثلاثيني متهم في نشل امرأة من إحدى المشاركات في فعاليات رالي داكار 2021 بعد مقطع فيديو متداول كان قد نشر جريمته، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما أعلن ذلك سناب وزارة الداخلية اليوم وقال في بيانه: "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته لفرع النيابة العامة".

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"أمن تربة" يضبط مواطنًا نشل امرأة مُشاركة في رالي داكار 2021
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من القبض على مواطن ثلاثيني متهم في نشل امرأة من إحدى المشاركات في فعاليات رالي داكار 2021 بعد مقطع فيديو متداول كان قد نشر جريمته، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما أعلن ذلك سناب وزارة الداخلية اليوم وقال في بيانه: "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته لفرع النيابة العامة".

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
11:49 PM

"أمن تربة" يضبط مواطنًا نشل امرأة مُشاركة في رالي داكار 2021

إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة

A A A
فهد العتيبي - الرياض
13
11,575

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من القبض على مواطن ثلاثيني متهم في نشل امرأة من إحدى المشاركات في فعاليات رالي داكار 2021 بعد مقطع فيديو متداول كان قد نشر جريمته، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة - بفضل الله - من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما أعلن ذلك سناب وزارة الداخلية اليوم وقال في بيانه: "إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار للنشل، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة تربة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته لفرع النيابة العامة".

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