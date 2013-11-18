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آلة حادة نالت من قلبه.. شقّ صدر عشريني بمكة يُنقذ حياته

تدخّل لفريق طبي بـ"النور" التخصصي تعامل مع الحالة بنجاح

تمكَّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة عشريني؛ إثر تعرضه لإصابة بآلة حادة في الصدر والقلب.

وفي التفاصيل، فإن الشاب حضر إلى طوارئ المستشفى، في حالة حرجة وهو ينزف نتيجة إصابته بآلة حادة في الصدر، وتم على الفور إسعاف المريض، وعمل اللازم له وتركيب أنبوبة صدر أيمن، ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي في قسم الطوارئ، واستدعاء فريق طبي من جراحة الصدر لمباشرة الحالة التي استعدت التدخل الجراحي السريع وإجراء عملية شق للصدر.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور سالم الشريف استشاري جراحة الصدر؛ أن الحالة أصيبت بآلة حادة في الصدر ونافذة للجانب الأيمن من الصدر، ما أدى إلى قطع وتهتك لعدد من شرايين الصدر، مما أسفر عنه نزيف حاد وصل لأكثر من 2 لتر من الدم، وهبوط حاد بالدورة الدموية؛ نتيجة تعرضه لفقدان دم بنسبة كبيرة، وقد تمت السيطرة على النزيف وخياطة الشرايين المقطوعة.

كما تم اكتشاف نزيف حاد بالقلب وقطع حاد ومباشر بالغشاء التاموري للقلب، وكذلك قطع حاد بالأذين الأيمن للقلب، وتم إصلاحه في العملية، وبهذا تمكَّن الفريق الطبي من إنقاذ حياة الشاب بفضل الله تعالى، ثم بالإمكانات المتوفرة بالمستشفى، وقد استغرقت العملية 4 ساعات تم على إثرها إنقاذ حياة المريض بحمد الله.

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آلة حادة نالت من قلبه.. شقّ صدر عشريني بمكة يُنقذ حياته
سبق

تمكَّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة عشريني؛ إثر تعرضه لإصابة بآلة حادة في الصدر والقلب.

وفي التفاصيل، فإن الشاب حضر إلى طوارئ المستشفى، في حالة حرجة وهو ينزف نتيجة إصابته بآلة حادة في الصدر، وتم على الفور إسعاف المريض، وعمل اللازم له وتركيب أنبوبة صدر أيمن، ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي في قسم الطوارئ، واستدعاء فريق طبي من جراحة الصدر لمباشرة الحالة التي استعدت التدخل الجراحي السريع وإجراء عملية شق للصدر.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور سالم الشريف استشاري جراحة الصدر؛ أن الحالة أصيبت بآلة حادة في الصدر ونافذة للجانب الأيمن من الصدر، ما أدى إلى قطع وتهتك لعدد من شرايين الصدر، مما أسفر عنه نزيف حاد وصل لأكثر من 2 لتر من الدم، وهبوط حاد بالدورة الدموية؛ نتيجة تعرضه لفقدان دم بنسبة كبيرة، وقد تمت السيطرة على النزيف وخياطة الشرايين المقطوعة.

كما تم اكتشاف نزيف حاد بالقلب وقطع حاد ومباشر بالغشاء التاموري للقلب، وكذلك قطع حاد بالأذين الأيمن للقلب، وتم إصلاحه في العملية، وبهذا تمكَّن الفريق الطبي من إنقاذ حياة الشاب بفضل الله تعالى، ثم بالإمكانات المتوفرة بالمستشفى، وقد استغرقت العملية 4 ساعات تم على إثرها إنقاذ حياة المريض بحمد الله.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
02:06 PM

آلة حادة نالت من قلبه.. شقّ صدر عشريني بمكة يُنقذ حياته

تدخّل لفريق طبي بـ"النور" التخصصي تعامل مع الحالة بنجاح

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تمكَّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة عشريني؛ إثر تعرضه لإصابة بآلة حادة في الصدر والقلب.

وفي التفاصيل، فإن الشاب حضر إلى طوارئ المستشفى، في حالة حرجة وهو ينزف نتيجة إصابته بآلة حادة في الصدر، وتم على الفور إسعاف المريض، وعمل اللازم له وتركيب أنبوبة صدر أيمن، ووضع المريض على جهاز التنفس الصناعي في قسم الطوارئ، واستدعاء فريق طبي من جراحة الصدر لمباشرة الحالة التي استعدت التدخل الجراحي السريع وإجراء عملية شق للصدر.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور سالم الشريف استشاري جراحة الصدر؛ أن الحالة أصيبت بآلة حادة في الصدر ونافذة للجانب الأيمن من الصدر، ما أدى إلى قطع وتهتك لعدد من شرايين الصدر، مما أسفر عنه نزيف حاد وصل لأكثر من 2 لتر من الدم، وهبوط حاد بالدورة الدموية؛ نتيجة تعرضه لفقدان دم بنسبة كبيرة، وقد تمت السيطرة على النزيف وخياطة الشرايين المقطوعة.

كما تم اكتشاف نزيف حاد بالقلب وقطع حاد ومباشر بالغشاء التاموري للقلب، وكذلك قطع حاد بالأذين الأيمن للقلب، وتم إصلاحه في العملية، وبهذا تمكَّن الفريق الطبي من إنقاذ حياة الشاب بفضل الله تعالى، ثم بالإمكانات المتوفرة بالمستشفى، وقد استغرقت العملية 4 ساعات تم على إثرها إنقاذ حياة المريض بحمد الله.

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