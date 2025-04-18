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"بلدية قريع بني مالك" بعد فتح منشأة تجارية بـ"حداد": الفحوص سليمة

بعد إغلاقها احترازياً للاشتباه بإصابات كورونا

أعادت بلدية القريع بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف فتح إحدى المنشآت التجارية بمركز حداد بعد أن كانت قد أغلقتها "الجمعة" إثر الاشتباه في عامل بتلك المنشأة ومُخالطيه ممن معه في السكن، بعد أن صدرت منه بعض التصرفات إثر بلاغ من أحد المواطنين، وأن يكون مُصاباً بفيروس كورونا المُستجد، لحين أن أظهرت نتائج الفحوص الطبية سلامتهم جميعًا.

وفي بيانٍ حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، صدر عن بلدية القريع بني مالك، جاء فيه: "تلقت بلدية القريع بني مالك الجمعة بلاغاً من عمليات الأمانة عبر الرقم الموحد ٩٤٠ بوجود حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا في أحد المراكز التجارية بحداد بني مالك، وقد تم الانتقال إلى الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية من إغلاق المحل وتحويل العامل المشتبه به إلى مستشفى القريع، وحجر بقية العمالة بسكنهم، وتطهير الموقع بالكامل.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات جاءت بمتابعة مستمرة من أمين محافظة الطائف، والوكيل للبلديات المرتبطة، ورئيس بلدية القريع بني مالك، وبالتعاون من رئيس مركز حداد، ومدير شرطة حداد، ومدير مستشفى القريع، وكادره الصحي، وبحمدالله ظهرت نتائج الفحص الطبي سليمة ومطمئنة وتم فتح المنشأة بعد صلاة العشاء".

والبلدية بدورها تشكر صاحب المركز التجاري الذي تم إغلاقه بسبب حالة اشتباه بفيروس كورونا على تعاونه السريع مع المراقبين في سبيل المصلحة العامة، وتهيب بجميع المحلات الأخرى الحرص كل الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

فيروس كورونا الجديد

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"بلدية قريع بني مالك" بعد فتح منشأة تجارية بـ"حداد": الفحوص سليمة
سبق

أعادت بلدية القريع بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف فتح إحدى المنشآت التجارية بمركز حداد بعد أن كانت قد أغلقتها "الجمعة" إثر الاشتباه في عامل بتلك المنشأة ومُخالطيه ممن معه في السكن، بعد أن صدرت منه بعض التصرفات إثر بلاغ من أحد المواطنين، وأن يكون مُصاباً بفيروس كورونا المُستجد، لحين أن أظهرت نتائج الفحوص الطبية سلامتهم جميعًا.

وفي بيانٍ حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، صدر عن بلدية القريع بني مالك، جاء فيه: "تلقت بلدية القريع بني مالك الجمعة بلاغاً من عمليات الأمانة عبر الرقم الموحد ٩٤٠ بوجود حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا في أحد المراكز التجارية بحداد بني مالك، وقد تم الانتقال إلى الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية من إغلاق المحل وتحويل العامل المشتبه به إلى مستشفى القريع، وحجر بقية العمالة بسكنهم، وتطهير الموقع بالكامل.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات جاءت بمتابعة مستمرة من أمين محافظة الطائف، والوكيل للبلديات المرتبطة، ورئيس بلدية القريع بني مالك، وبالتعاون من رئيس مركز حداد، ومدير شرطة حداد، ومدير مستشفى القريع، وكادره الصحي، وبحمدالله ظهرت نتائج الفحص الطبي سليمة ومطمئنة وتم فتح المنشأة بعد صلاة العشاء".

والبلدية بدورها تشكر صاحب المركز التجاري الذي تم إغلاقه بسبب حالة اشتباه بفيروس كورونا على تعاونه السريع مع المراقبين في سبيل المصلحة العامة، وتهيب بجميع المحلات الأخرى الحرص كل الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
01:28 AM

"بلدية قريع بني مالك" بعد فتح منشأة تجارية بـ"حداد": الفحوص سليمة

بعد إغلاقها احترازياً للاشتباه بإصابات كورونا

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فهد العتيبي - الطائف
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أعادت بلدية القريع بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف فتح إحدى المنشآت التجارية بمركز حداد بعد أن كانت قد أغلقتها "الجمعة" إثر الاشتباه في عامل بتلك المنشأة ومُخالطيه ممن معه في السكن، بعد أن صدرت منه بعض التصرفات إثر بلاغ من أحد المواطنين، وأن يكون مُصاباً بفيروس كورونا المُستجد، لحين أن أظهرت نتائج الفحوص الطبية سلامتهم جميعًا.

وفي بيانٍ حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، صدر عن بلدية القريع بني مالك، جاء فيه: "تلقت بلدية القريع بني مالك الجمعة بلاغاً من عمليات الأمانة عبر الرقم الموحد ٩٤٠ بوجود حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا في أحد المراكز التجارية بحداد بني مالك، وقد تم الانتقال إلى الموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية من إغلاق المحل وتحويل العامل المشتبه به إلى مستشفى القريع، وحجر بقية العمالة بسكنهم، وتطهير الموقع بالكامل.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات جاءت بمتابعة مستمرة من أمين محافظة الطائف، والوكيل للبلديات المرتبطة، ورئيس بلدية القريع بني مالك، وبالتعاون من رئيس مركز حداد، ومدير شرطة حداد، ومدير مستشفى القريع، وكادره الصحي، وبحمدالله ظهرت نتائج الفحص الطبي سليمة ومطمئنة وتم فتح المنشأة بعد صلاة العشاء".

والبلدية بدورها تشكر صاحب المركز التجاري الذي تم إغلاقه بسبب حالة اشتباه بفيروس كورونا على تعاونه السريع مع المراقبين في سبيل المصلحة العامة، وتهيب بجميع المحلات الأخرى الحرص كل الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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