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"الصندوق الزراعي" يطلق خدمة "الختم الرقمي" لتصديق الوثائق بصيغة رقمية

يمنع انتحال الهوية والتزوير ويسهل التحقق من الوثيقة ويحمي الوثائق من التلف

أطلق صندوق التنمية الزراعية خدمة "الختم الرقمي"، وهو عبارة عن الهوية الرقمية للصندوق؛ حيث يستخدم لتصديق الوثائق بصيغتها الرقمية؛ لضمان موثوقيتها وحجيتها القانونية، وسيستفيد منها عملاء الصندوق من خلال الحصول على إفادات بالتعامل الخاصة بوزارة العدل، أو الإفادات التي تقدم لجميع الجهات الأخرى؛ حيث يُعد الصندوق مقدم خدمات تصديق رقمي حكومي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.

ويتميز الختم الرقمي بعدة مميزات، وهي: منع انتحال الهوية والتزوير، وسهولة التحقق من الوثيقة، وحماية الوثائق المهمة من التلف، ودعم التحول الرقمي، إضافة إلى أنه معتمد قانونيًّا لدى الجهات الأخرى، كما يسهم الختم الرقمي، في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية سواء للمؤسسات أو الأفراد عبر الإنترنت، ومكافحة جرائم سرقة الهوية والحد منها، إضافة إلى توفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات والإفادات الإلكترونية.

ويأتي الختم الرقمي ضمن برامج دعم التحول الرقمي، والاستغناء عن المتطلبات والمعاملات الورقية بطريقة مبتكرة، وذات موثوقية عالية.

يُذكر أن الختم أو التصديق الرقمي يصدر عن المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهو إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات الاستراتيجية، التي ينفذها مقدمو خدمات التصديق المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من المركز الوطني للتصديق الرقمي.

ويسعى المركز الوطني للتصديق الرقمي إلى تعزيز مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية في المملكة العربية السعودية من خلال تفعيل التقنيات الأمنية المتطورة الخاصة بالتصديق الرقمي والسياسات والإجراءات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية؛ كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ حيث تتيح المنظومة للمتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، مواطنون، أعمال) إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة.

صندوق التنمية الزراعية الختم الرقمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق الزراعي" يطلق خدمة "الختم الرقمي" لتصديق الوثائق بصيغة رقمية
سبق

أطلق صندوق التنمية الزراعية خدمة "الختم الرقمي"، وهو عبارة عن الهوية الرقمية للصندوق؛ حيث يستخدم لتصديق الوثائق بصيغتها الرقمية؛ لضمان موثوقيتها وحجيتها القانونية، وسيستفيد منها عملاء الصندوق من خلال الحصول على إفادات بالتعامل الخاصة بوزارة العدل، أو الإفادات التي تقدم لجميع الجهات الأخرى؛ حيث يُعد الصندوق مقدم خدمات تصديق رقمي حكومي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.

ويتميز الختم الرقمي بعدة مميزات، وهي: منع انتحال الهوية والتزوير، وسهولة التحقق من الوثيقة، وحماية الوثائق المهمة من التلف، ودعم التحول الرقمي، إضافة إلى أنه معتمد قانونيًّا لدى الجهات الأخرى، كما يسهم الختم الرقمي، في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية سواء للمؤسسات أو الأفراد عبر الإنترنت، ومكافحة جرائم سرقة الهوية والحد منها، إضافة إلى توفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات والإفادات الإلكترونية.

ويأتي الختم الرقمي ضمن برامج دعم التحول الرقمي، والاستغناء عن المتطلبات والمعاملات الورقية بطريقة مبتكرة، وذات موثوقية عالية.

يُذكر أن الختم أو التصديق الرقمي يصدر عن المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهو إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات الاستراتيجية، التي ينفذها مقدمو خدمات التصديق المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من المركز الوطني للتصديق الرقمي.

ويسعى المركز الوطني للتصديق الرقمي إلى تعزيز مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية في المملكة العربية السعودية من خلال تفعيل التقنيات الأمنية المتطورة الخاصة بالتصديق الرقمي والسياسات والإجراءات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية؛ كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ حيث تتيح المنظومة للمتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، مواطنون، أعمال) إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
11:35 AM

"الصندوق الزراعي" يطلق خدمة "الختم الرقمي" لتصديق الوثائق بصيغة رقمية

يمنع انتحال الهوية والتزوير ويسهل التحقق من الوثيقة ويحمي الوثائق من التلف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق صندوق التنمية الزراعية خدمة "الختم الرقمي"، وهو عبارة عن الهوية الرقمية للصندوق؛ حيث يستخدم لتصديق الوثائق بصيغتها الرقمية؛ لضمان موثوقيتها وحجيتها القانونية، وسيستفيد منها عملاء الصندوق من خلال الحصول على إفادات بالتعامل الخاصة بوزارة العدل، أو الإفادات التي تقدم لجميع الجهات الأخرى؛ حيث يُعد الصندوق مقدم خدمات تصديق رقمي حكومي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.

ويتميز الختم الرقمي بعدة مميزات، وهي: منع انتحال الهوية والتزوير، وسهولة التحقق من الوثيقة، وحماية الوثائق المهمة من التلف، ودعم التحول الرقمي، إضافة إلى أنه معتمد قانونيًّا لدى الجهات الأخرى، كما يسهم الختم الرقمي، في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية سواء للمؤسسات أو الأفراد عبر الإنترنت، ومكافحة جرائم سرقة الهوية والحد منها، إضافة إلى توفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات والإفادات الإلكترونية.

ويأتي الختم الرقمي ضمن برامج دعم التحول الرقمي، والاستغناء عن المتطلبات والمعاملات الورقية بطريقة مبتكرة، وذات موثوقية عالية.

يُذكر أن الختم أو التصديق الرقمي يصدر عن المركز الوطني للتصديق الرقمي، وهو إحدى مبادرات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات الاستراتيجية، التي ينفذها مقدمو خدمات التصديق المعتمدين، تحت إشراف ومتابعة من المركز الوطني للتصديق الرقمي.

ويسعى المركز الوطني للتصديق الرقمي إلى تعزيز مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية في المملكة العربية السعودية من خلال تفعيل التقنيات الأمنية المتطورة الخاصة بالتصديق الرقمي والسياسات والإجراءات ذات العلاقة، إضافة إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة، التي تقوم عليها جميع الأعمال الإلكترونية؛ كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية؛ حيث تتيح المنظومة للمتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم (حكومة، مواطنون، أعمال) إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة.

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