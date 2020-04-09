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مالي.. عفو رئاسي عن 1400 سجين بسبب كورونا

بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون

أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، عفوًا عن أكثر من 1400 سجين؛ بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وكالة أنباء مالي، أن الأشخاص المشمولين بالعفو الرئاسي، كانوا قد أُدينوا بتهم من ضمنها الاحتيال وخيانة الثقة وغيرهما.

وسجلت مالي، إلى السابع من أبريل الجاري، 56 حالة إصابة مؤكدة بفيروس منها 12 حالة شفاء، وست وفيات.

فيروس كورونا الجديد إبراهيم بوبكر كيتا

الرئيسية/ أخبار العالم

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مالي.. عفو رئاسي عن 1400 سجين بسبب كورونا
سبق

أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، عفوًا عن أكثر من 1400 سجين؛ بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وكالة أنباء مالي، أن الأشخاص المشمولين بالعفو الرئاسي، كانوا قد أُدينوا بتهم من ضمنها الاحتيال وخيانة الثقة وغيرهما.

وسجلت مالي، إلى السابع من أبريل الجاري، 56 حالة إصابة مؤكدة بفيروس منها 12 حالة شفاء، وست وفيات.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:24 AM

مالي.. عفو رئاسي عن 1400 سجين بسبب كورونا

بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، عفوًا عن أكثر من 1400 سجين؛ بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت وكالة أنباء مالي، أن الأشخاص المشمولين بالعفو الرئاسي، كانوا قد أُدينوا بتهم من ضمنها الاحتيال وخيانة الثقة وغيرهما.

وسجلت مالي، إلى السابع من أبريل الجاري، 56 حالة إصابة مؤكدة بفيروس منها 12 حالة شفاء، وست وفيات.

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