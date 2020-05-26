النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حتى لا نحصد نتائج عكسية.. المواطن حجَر الزاوية في مواجهة كورونا

رفْع بعض الإجراءات لا يعني انقشاع الأزمة.. والمسؤولية تشاركية للجميع

مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، واشتياق المواطنين لعاداتهم اليومية بعد قضاء أكثر من شهرين خلف الجدران الأسمنتية، لا تزال المسؤولية قائمة عليهم في حماية أنفسهم ومن يخالطونهم، وكذلك حماية أمن المجتمع الصحي والاقتصادي من أية انتكاسات عكسية أو موجات تفشي جديدة؛ وذلك بتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج إلا للضرورة اللازمة، والحرص على النظافة الشخصية، فرفْع بعض الإجراءات والتخفف منها لا يعني انقشاع الأزمة أو زوال فيروس كوفيد-19؛ فخطره بحسب المنظمات المتخصصة مستمر، وسط سباقٍ محموم داخل المختبرات العالمية لتوفير اللقاح والعلاج المناسب؛ لإنقاذ عالمٍ أرهقه المرض وعصف باقتصاده وفتك بالأرواح.

فالمسؤولية اليوم تشاركية والمواطن حجر الزاوية في مواجهة كورونا، فدون أي تفاعل إيجابي لن نتجاوز الأزمة، وبات ضرورياً أن يتفهموا أن المرحلة القادمة أصبحت حاسمة ليس على الصعيد المحلي فحسب بل دولياً، مع استعدادات حكومية سابقة تمثلت بحزمة إجراءات وبروتوكولات طبية دعمت خطة مواجهة الوباء ودعم سخي من لدن الدولة تجاه القطاع الصحي وتمتين بنيته التحتية.

ويناط بالفرد أو الأسرة الفرح باعتدال وعدم الانجراف لممارسة العادات الروتينية ونسيان أو هدم ما بُني خلال الأشهر المنصرمة؛ فالعودة للإجراءات السابقة وارد حسب متغيرات المرحلة، والفيروس لا يؤتمن خطره، وليس صديقاً للجهاز التنفسي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حتى لا نحصد نتائج عكسية.. المواطن حجَر الزاوية في مواجهة كورونا
سبق

مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، واشتياق المواطنين لعاداتهم اليومية بعد قضاء أكثر من شهرين خلف الجدران الأسمنتية، لا تزال المسؤولية قائمة عليهم في حماية أنفسهم ومن يخالطونهم، وكذلك حماية أمن المجتمع الصحي والاقتصادي من أية انتكاسات عكسية أو موجات تفشي جديدة؛ وذلك بتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج إلا للضرورة اللازمة، والحرص على النظافة الشخصية، فرفْع بعض الإجراءات والتخفف منها لا يعني انقشاع الأزمة أو زوال فيروس كوفيد-19؛ فخطره بحسب المنظمات المتخصصة مستمر، وسط سباقٍ محموم داخل المختبرات العالمية لتوفير اللقاح والعلاج المناسب؛ لإنقاذ عالمٍ أرهقه المرض وعصف باقتصاده وفتك بالأرواح.

فالمسؤولية اليوم تشاركية والمواطن حجر الزاوية في مواجهة كورونا، فدون أي تفاعل إيجابي لن نتجاوز الأزمة، وبات ضرورياً أن يتفهموا أن المرحلة القادمة أصبحت حاسمة ليس على الصعيد المحلي فحسب بل دولياً، مع استعدادات حكومية سابقة تمثلت بحزمة إجراءات وبروتوكولات طبية دعمت خطة مواجهة الوباء ودعم سخي من لدن الدولة تجاه القطاع الصحي وتمتين بنيته التحتية.

ويناط بالفرد أو الأسرة الفرح باعتدال وعدم الانجراف لممارسة العادات الروتينية ونسيان أو هدم ما بُني خلال الأشهر المنصرمة؛ فالعودة للإجراءات السابقة وارد حسب متغيرات المرحلة، والفيروس لا يؤتمن خطره، وليس صديقاً للجهاز التنفسي.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
02:30 PM

حتى لا نحصد نتائج عكسية.. المواطن حجَر الزاوية في مواجهة كورونا

رفْع بعض الإجراءات لا يعني انقشاع الأزمة.. والمسؤولية تشاركية للجميع

A A A
بدر العتيبي - الرياض
2
3,539

مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، واشتياق المواطنين لعاداتهم اليومية بعد قضاء أكثر من شهرين خلف الجدران الأسمنتية، لا تزال المسؤولية قائمة عليهم في حماية أنفسهم ومن يخالطونهم، وكذلك حماية أمن المجتمع الصحي والاقتصادي من أية انتكاسات عكسية أو موجات تفشي جديدة؛ وذلك بتطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج إلا للضرورة اللازمة، والحرص على النظافة الشخصية، فرفْع بعض الإجراءات والتخفف منها لا يعني انقشاع الأزمة أو زوال فيروس كوفيد-19؛ فخطره بحسب المنظمات المتخصصة مستمر، وسط سباقٍ محموم داخل المختبرات العالمية لتوفير اللقاح والعلاج المناسب؛ لإنقاذ عالمٍ أرهقه المرض وعصف باقتصاده وفتك بالأرواح.

فالمسؤولية اليوم تشاركية والمواطن حجر الزاوية في مواجهة كورونا، فدون أي تفاعل إيجابي لن نتجاوز الأزمة، وبات ضرورياً أن يتفهموا أن المرحلة القادمة أصبحت حاسمة ليس على الصعيد المحلي فحسب بل دولياً، مع استعدادات حكومية سابقة تمثلت بحزمة إجراءات وبروتوكولات طبية دعمت خطة مواجهة الوباء ودعم سخي من لدن الدولة تجاه القطاع الصحي وتمتين بنيته التحتية.

ويناط بالفرد أو الأسرة الفرح باعتدال وعدم الانجراف لممارسة العادات الروتينية ونسيان أو هدم ما بُني خلال الأشهر المنصرمة؛ فالعودة للإجراءات السابقة وارد حسب متغيرات المرحلة، والفيروس لا يؤتمن خطره، وليس صديقاً للجهاز التنفسي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,526
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,793
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,829
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة