أمن الطرق ينبّه إلى ضرورة تفقّد إطارات السيارة قبل رحلات السفر

دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، قائدي المركبات، إلى تفقّد الإطارات قبل رحلات السفر.
وقالت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقيادة آمنة -بإذن الله- تأكّد من صلاحية وجودة الإطارات قبل البدء في رحلتك".
دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، قائدي المركبات، إلى تفقّد الإطارات قبل رحلات السفر.
وقالت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقيادة آمنة -بإذن الله- تأكّد من صلاحية وجودة الإطارات قبل البدء في رحلتك".
دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، قائدي المركبات، إلى تفقّد الإطارات قبل رحلات السفر.
وقالت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقيادة آمنة -بإذن الله- تأكّد من صلاحية وجودة الإطارات قبل البدء في رحلتك".
دعت القوات الخاصّة لأمن الطرق، قائدي المركبات، إلى تفقّد الإطارات قبل رحلات السفر.
وقالت ضمن رسائلها التوعوية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لقيادة آمنة -بإذن الله- تأكّد من صلاحية وجودة الإطارات قبل البدء في رحلتك".