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"البيئة" تسخّر فرقها الطبية لخدمة مهرجان ولي العهد للهجن

بهدف التأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها البيطرية من خلال الفرق البيطرية في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، بهدف التأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية لملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها.

وقال "الغامدي" إن الجهود تسهم أيضاً إلى رفع الجانب التثقيفي والتوعوي من خلال "مراقبة سير الأشواط والتأكد من سلامة الهجن المشاركة، والتدخل في حال وقوع إصابات أثناء الأشواط وفي نهايتها في حالة (الكسور والجروح)، والمسح الاستقصائي للأمراض المعدية داخل الميدان والمناطق المحيطة بالمهرجان، والدور الإرشادي للملاك وللمتابعين وللعاملين في مجال الهجن.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإصدار تصاريح التنقل وترقيم الهجن في حال عدم وجود شرائح، والكشف على الهجن وحالتها الصحية قبل انطلاق الأشواط وبعد انتهاء الأشواط، والتأكد بأن جميع الوسائل المستخدمة في السباقات تندرج في نطاق المسموح به في نظام الرفق بالحيوان، وصرف ادوية بيطرية للحالات التي تظهر عليها أعراض مرضية خلال جولات المسح الوبائي، ومتابعة الوضع الصحي العام في منطقة الهجن والتعامل مع البلاغات الواردة من إدارة تنظيم المهرجان.

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"البيئة" تسخّر فرقها الطبية لخدمة مهرجان ولي العهد للهجن
سبق

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها البيطرية من خلال الفرق البيطرية في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، بهدف التأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية لملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها.

وقال "الغامدي" إن الجهود تسهم أيضاً إلى رفع الجانب التثقيفي والتوعوي من خلال "مراقبة سير الأشواط والتأكد من سلامة الهجن المشاركة، والتدخل في حال وقوع إصابات أثناء الأشواط وفي نهايتها في حالة (الكسور والجروح)، والمسح الاستقصائي للأمراض المعدية داخل الميدان والمناطق المحيطة بالمهرجان، والدور الإرشادي للملاك وللمتابعين وللعاملين في مجال الهجن.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإصدار تصاريح التنقل وترقيم الهجن في حال عدم وجود شرائح، والكشف على الهجن وحالتها الصحية قبل انطلاق الأشواط وبعد انتهاء الأشواط، والتأكد بأن جميع الوسائل المستخدمة في السباقات تندرج في نطاق المسموح به في نظام الرفق بالحيوان، وصرف ادوية بيطرية للحالات التي تظهر عليها أعراض مرضية خلال جولات المسح الوبائي، ومتابعة الوضع الصحي العام في منطقة الهجن والتعامل مع البلاغات الواردة من إدارة تنظيم المهرجان.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:31 PM

"البيئة" تسخّر فرقها الطبية لخدمة مهرجان ولي العهد للهجن

بهدف التأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة

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متعب البقمي - الرياض
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أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة تواصل تقديم خدماتها البيطرية من خلال الفرق البيطرية في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، بهدف التأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية لملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها.

وقال "الغامدي" إن الجهود تسهم أيضاً إلى رفع الجانب التثقيفي والتوعوي من خلال "مراقبة سير الأشواط والتأكد من سلامة الهجن المشاركة، والتدخل في حال وقوع إصابات أثناء الأشواط وفي نهايتها في حالة (الكسور والجروح)، والمسح الاستقصائي للأمراض المعدية داخل الميدان والمناطق المحيطة بالمهرجان، والدور الإرشادي للملاك وللمتابعين وللعاملين في مجال الهجن.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بإصدار تصاريح التنقل وترقيم الهجن في حال عدم وجود شرائح، والكشف على الهجن وحالتها الصحية قبل انطلاق الأشواط وبعد انتهاء الأشواط، والتأكد بأن جميع الوسائل المستخدمة في السباقات تندرج في نطاق المسموح به في نظام الرفق بالحيوان، وصرف ادوية بيطرية للحالات التي تظهر عليها أعراض مرضية خلال جولات المسح الوبائي، ومتابعة الوضع الصحي العام في منطقة الهجن والتعامل مع البلاغات الواردة من إدارة تنظيم المهرجان.

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