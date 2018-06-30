عُمان تفرض شروطًا تعجيزية لمنع دخول الإبل القطرية .. توظيف مواطن عُماني على كل 10 رؤوس

على أن تكون حركة تنقلها بمعرفة الاتحاد الوطني للهجن والتأكد من خلوها من الأمراض

فرضت سلطة عُمان عدة شروط تعجيزية لمنع دخول الإبل القطرية أراضي السلطنة.

وتضمنت بعض الشروط التي فرضتها سلطنة عمان لدخول الإبل القطرية، التعهد بعدم مخالطة الإبل القطرية الإبل العُمانية للحفاظ على السلالات، على أن تكون حركة تنقلها بمعرفة الاتحاد العُماني للهجن، والتأكد من خلو الإبل من الأمراض وأخذ عينات عشوائية، للتأكد من سلامتها.

كما منعت السلطات العمانية القطريين من دخول الإبل المجاهيم حفاظًا على المراعي وسلالات الإبل العُمانية الأصيلة.

وأكد السلطات العُمانية عدم السماح بتشغيل وافدين ويقتصر راعية الإبل القطرية على العُمانيين؛ بحيث يوظف مواطن عماني على كل عشرة رؤوس من الإبل القطرية.