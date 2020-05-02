يتميز بموقعه الاستراتيجي .."سكني" يوقع اتفاقية لإنشاء مشروع "لؤلؤة تبوك"

يوفر نحو 108 وحدات سكنية من نوع فيلا بمواصفات عالية وخيارات متنوعة

وقعّ برنامج "سكني" اتفاقية مع مؤسسة العمري للتطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء مشروع "لؤلؤة تبوك" الذي يوفر نحو 108 وحدة سكنية من نوع فيلا في مدينة تبوك، وذلك امتدادًا للمشاريع الواقعة في منطقة تبوك والبالغ عددها 7 مشاريع توفر نحو 4752 وحدة سكنية، بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق – تاون هاوس – فلل)، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقية الموقعة إنشاء مشروع سكني متكامل من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، على مساحة تزيد عن 105 آلاف متر مربع، شمال شرق مدينة تبوك، حيث يتميز الشروع بموقعه الاستراتيجي القريب من كورنيش المدينة والطريق الدائري، وعلى بعد 2 كلم من منتزه الأمير فهد بن سلطان، كما يتميز بتعدد التصاميم والمساحات التي تبدأ من 408 وتصل إلى 600 متر مربع.

وأشار برنامج "سكني" إلى أن هذا المشروع يمتاز لكونه متكامل الخدمات والبنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّناً أنه يأتي امتداداً لنحو 75 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية متنوعة في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة -.

وحظيت منطقة تبوك بعدد من المشاريع السكنية، تشمل مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء أربعة مشاريع في مدينة تبوك هي: مشروع «درة تبوك» الذي يعد من أكبر مشاريع الإسكان في المنطقة، حيث يوفر 1056 شقة، على مساحة تقدر بأكثر من 75 ألف متر مربع، وكذلك مشروع «بساتين تبوك» الواقع في حي المصيف، الذي يسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسة وهي طريق الملك فيصل وطريق الملك خالد، ويوفر نحو 812 تاون هاوس على مساحة 246801 متر مربع، إضافة إلى مشروع «واحة تبوك»، الذي يضم 732 شقة، ومشروع «الفلاح – درة المدائن» الذي يوفر 504 فيلات.

وحول مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة تضم المنطقة مشروع «إسكان تبوك» الذي يوفر 901 فيلا سكنية، على مساحة تقارب مليون متر مربع، ويبدأ سعر الفيلا من 333 ألف ريال، ومشروع «إسكان أملج»، الذي يقع على مساحة إجمالية 800 ألف متر مربع، تتوزع عليها 359 وحدة سكنية من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 330 ألف ريال، إضافة إلى مشروع «إسكان تيماء»، الذي يوفر 388 فيلا، بأسعار تبدأ من 343 ألف ريال.

يذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الجاري عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسر سكنت منازلها.