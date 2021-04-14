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"الصحة المصرية": تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

إجمالي المصابين بلغ 2190

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة، وشفاء 488 حالة، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ488 متعافيًا.

وأضاف بأنه تم تسجيل 125 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وجميعهم مصريون، لافتا إلى وفاة 5 حالات.

وذكر أن إجمالي عدد المصابين المسجَّل في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين بلغ 2190 حالة، من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها، و164 وفاة، وفقًا لرويترز.

مصر فيروس كورونا الجديد

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"الصحة المصرية": تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة، وشفاء 488 حالة، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ488 متعافيًا.

وأضاف بأنه تم تسجيل 125 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وجميعهم مصريون، لافتا إلى وفاة 5 حالات.

وذكر أن إجمالي عدد المصابين المسجَّل في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين بلغ 2190 حالة، من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها، و164 وفاة، وفقًا لرويترز.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:14 PM

"الصحة المصرية": تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

إجمالي المصابين بلغ 2190

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة، وشفاء 488 حالة، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ488 متعافيًا.

وأضاف بأنه تم تسجيل 125 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وجميعهم مصريون، لافتا إلى وفاة 5 حالات.

وذكر أن إجمالي عدد المصابين المسجَّل في مصر بفيروس كورونا حتى الاثنين بلغ 2190 حالة، من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها، و164 وفاة، وفقًا لرويترز.

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