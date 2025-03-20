النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المعلمي" عن "كلمة الملك": جسّدت معاني التوكل والأخذ بالأسباب وتذليل الإمكانيات

قال: جهود دولية تَوّجتها المملكة بدعوة لعقد قمة استثنائية لدول العشرين لتطويق "كورونا"

نوّه مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجّهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة من معاني التوكل على الله سبحانه، والاستعانة به، مع الأخذ بالأسباب، وتسخير جميع الإمكانيات من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة -ممثلة في جميع قطاعاتها- وفق توجيه ومتابعة وحرص القيادة -حفظها الله- في سبيل مواجهة الجائحة التي تجتاح العالم أجمع؛ مشيدًا بتلك الإجراءات المتميزة التي جعلت من المملكة أنموذجًا يُحتذى به، وأظهرت مدى الحرص والعناية الكبيرة التي تُوليها القيادة الرشيدة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقال "المعلمي": "القيادة الرشيدة -أيدها الله- تؤكد في كل مرة أن المواطن والمقيم هما محور اهتمامها، وأنها مستعدة لبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يَنعموا بالأمن والأمان والطمأنينة".

وأضاف: "الشفافية التي تَضَمّنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة ودول العالم أجمع، تستلهم العزيمة لمواجهة هذه الآفة بكل إيمان، وأن تكاتف المواطنين والمقيمين مع القيادة -أيدها الله- والالتزام بجميع التعليمات التي تَصَدّرها الجهات المختصة؛ سيسهم بحول الله في تخطي هذا التحدي ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم والازدهار".

وأشار إلى أن المملكة وعلى الرغم من التحديات الداخلية التي تواجهها في سبيل مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ إلا أنها لم تغفل عن دورها الأساسي تجاه المجتمع الدولي، وما زالت تؤكد مكانتها الرفيعة في العمل الإنساني والإغاثي؛ حيث قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حزمة من المساعدات الإنسانية لمساعدة جمهورية الصين الشعبية على مواجهة نقص المواد والمعدات الطبية، إضافة لكون المملكة من أوائل الدول التي استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وقدمت مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار.

وتابع: "تَوّجت المملكة هذه الجهود الدولية مؤخرًا بدعوتها لعقد قمة استثنائية افتراضية لدول مجموعة العشرين استشعارًا منها ومن خلال رئاستها لدول المجموعة لهذا العام، بأهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة انتشار وباء كورونا، والعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء على جميع شعوب العالم، وعلى الاقتصاد العالمي".

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المعلمي" عن "كلمة الملك": جسّدت معاني التوكل والأخذ بالأسباب وتذليل الإمكانيات
سبق

نوّه مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجّهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة من معاني التوكل على الله سبحانه، والاستعانة به، مع الأخذ بالأسباب، وتسخير جميع الإمكانيات من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة -ممثلة في جميع قطاعاتها- وفق توجيه ومتابعة وحرص القيادة -حفظها الله- في سبيل مواجهة الجائحة التي تجتاح العالم أجمع؛ مشيدًا بتلك الإجراءات المتميزة التي جعلت من المملكة أنموذجًا يُحتذى به، وأظهرت مدى الحرص والعناية الكبيرة التي تُوليها القيادة الرشيدة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقال "المعلمي": "القيادة الرشيدة -أيدها الله- تؤكد في كل مرة أن المواطن والمقيم هما محور اهتمامها، وأنها مستعدة لبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يَنعموا بالأمن والأمان والطمأنينة".

وأضاف: "الشفافية التي تَضَمّنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة ودول العالم أجمع، تستلهم العزيمة لمواجهة هذه الآفة بكل إيمان، وأن تكاتف المواطنين والمقيمين مع القيادة -أيدها الله- والالتزام بجميع التعليمات التي تَصَدّرها الجهات المختصة؛ سيسهم بحول الله في تخطي هذا التحدي ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم والازدهار".

وأشار إلى أن المملكة وعلى الرغم من التحديات الداخلية التي تواجهها في سبيل مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ إلا أنها لم تغفل عن دورها الأساسي تجاه المجتمع الدولي، وما زالت تؤكد مكانتها الرفيعة في العمل الإنساني والإغاثي؛ حيث قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حزمة من المساعدات الإنسانية لمساعدة جمهورية الصين الشعبية على مواجهة نقص المواد والمعدات الطبية، إضافة لكون المملكة من أوائل الدول التي استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وقدمت مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار.

وتابع: "تَوّجت المملكة هذه الجهود الدولية مؤخرًا بدعوتها لعقد قمة استثنائية افتراضية لدول مجموعة العشرين استشعارًا منها ومن خلال رئاستها لدول المجموعة لهذا العام، بأهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة انتشار وباء كورونا، والعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء على جميع شعوب العالم، وعلى الاقتصاد العالمي".

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:22 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:50 PM

"المعلمي" عن "كلمة الملك": جسّدت معاني التوكل والأخذ بالأسباب وتذليل الإمكانيات

قال: جهود دولية تَوّجتها المملكة بدعوة لعقد قمة استثنائية لدول العشرين لتطويق "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
474

نوّه مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجّهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة من معاني التوكل على الله سبحانه، والاستعانة به، مع الأخذ بالأسباب، وتسخير جميع الإمكانيات من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة -ممثلة في جميع قطاعاتها- وفق توجيه ومتابعة وحرص القيادة -حفظها الله- في سبيل مواجهة الجائحة التي تجتاح العالم أجمع؛ مشيدًا بتلك الإجراءات المتميزة التي جعلت من المملكة أنموذجًا يُحتذى به، وأظهرت مدى الحرص والعناية الكبيرة التي تُوليها القيادة الرشيدة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقال "المعلمي": "القيادة الرشيدة -أيدها الله- تؤكد في كل مرة أن المواطن والمقيم هما محور اهتمامها، وأنها مستعدة لبذل الغالي والنفيس في سبيل أن يَنعموا بالأمن والأمان والطمأنينة".

وأضاف: "الشفافية التي تَضَمّنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة ودول العالم أجمع، تستلهم العزيمة لمواجهة هذه الآفة بكل إيمان، وأن تكاتف المواطنين والمقيمين مع القيادة -أيدها الله- والالتزام بجميع التعليمات التي تَصَدّرها الجهات المختصة؛ سيسهم بحول الله في تخطي هذا التحدي ومواصلة مسيرة التنمية والتقدم والازدهار".

وأشار إلى أن المملكة وعلى الرغم من التحديات الداخلية التي تواجهها في سبيل مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره؛ إلا أنها لم تغفل عن دورها الأساسي تجاه المجتمع الدولي، وما زالت تؤكد مكانتها الرفيعة في العمل الإنساني والإغاثي؛ حيث قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حزمة من المساعدات الإنسانية لمساعدة جمهورية الصين الشعبية على مواجهة نقص المواد والمعدات الطبية، إضافة لكون المملكة من أوائل الدول التي استجابت للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا، وقدمت مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار.

وتابع: "تَوّجت المملكة هذه الجهود الدولية مؤخرًا بدعوتها لعقد قمة استثنائية افتراضية لدول مجموعة العشرين استشعارًا منها ومن خلال رئاستها لدول المجموعة لهذا العام، بأهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة انتشار وباء كورونا، والعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء على جميع شعوب العالم، وعلى الاقتصاد العالمي".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,852
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,129

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة