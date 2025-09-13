"جامعة جازان": استغنينا عن مبانٍ مستأجرة وفّرت قرابة 16 مليون ريال

خلال 3 سنوات.. وحققت المركز الثالث في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية

أعلنت جامعة جازان تحقيقها وفورات مالية لاستغنائها عن عدد من المباني المستأجرة خلال السنوات الثلاث الماضية، فضلاً عن خفضها قيمة إيجار عددٍ من المرافق.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، إن الجامعة استهدفت تحقيق كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، عبر تعزيز التخطيط الفاعل لإدارة الموارد المالية وفق أفضل الممارسات المعمول بها، انطلاقاً من خططها التطويرية، وبما ينعكس إيجاباً على مسيرة التطوير المنسجمة مع النقلة التنموية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأشاد الدكتور القحطاني، بدعم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، للجامعة ولجهودها الخاصة بتعزيز كفاءة الإنفاق، كما وجّه شكره لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة على جهودهم التي تمثلت في دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق والوفورات المترتبة عليها في ميزانية الجامعة.

وأوضح أنه تم الاستغناء عن عقود 12 مرفقاً بإجمالي بلغ 7.255.500 ريال، مؤكداً أنه سيتم الاستغناء كذلك عن عقود عدد من المباني خلال هذا العام بإجمالي يبلغ 4.800.000 ريال، مضيفا أن الجامعة نجحت في خفض قيمة عدد من عقود الإيجار بمبلغ 4.000.00 ريال، كما ستستغني الجامعة عن عقد إيجار أحد مباني الكليات بقيمة 3,500,000 ريال، وبذلك يصل إجمالي الوفورات: 15,955,500 ريال.

يُذكر أن جامعة جازان حققت المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، بالاستغناء عن إبرام عقد مع شركات موردة لصيانة عيادات طب الأسنان بقيمة 4.500.000 ريال.