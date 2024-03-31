"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية على 6 مناطق بينها الرياض

تُسبق برياح نشطة .. وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة على مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، نجران، الحدود الشمالية، حائل، مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.