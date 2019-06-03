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أبناء جمعية "كيان" على مائدة الإفطار في "هارديز"

"سبق" الراعي الإعلامي لبرامجها وأنشطتها ومبادراتها

احتضنت مطاعم "هارديز" أبناء جمعية "كيان" للأيتام وعددهم 24 طفلاً، إضافة إلى 11 مشرفة من دار الحضانة الاجتماعية، على مائدة الإفطار في أواخر شهر رمضان المبارك 1440هـ.

وتم توفير وجبات للأطفال والمشرفات مع المشروبات والعصائر والحلا في جو من المرح والبهجة والسرور، كما تم تقديم ألعاب للأطفال عبارة عن كتاب للتلوين مع مجموعة مختلفة من الألوان، فيما تمتع الأطفال بالألعاب الموجودة داخل المطاعم وقضوا وقتاً ممتعاً مع التقاط الصور.

وقال وليد نبيل من "هارديز": نرجو من الله أن نكون سبباً في إسعاد الأطفال الأيتام، كما أوصى بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وشكرت المشرفات جمعية "كيان" للأيتام على سعيها الدائم لإسعاد الأطفال الأيتام، كما شكرن مدير مطاعم "هارديز" على هذه اللفتة الطيبة والمباركة.

وشكرت مديرة جمعية "كيان" للأيتام عفاف الحمودي إدارة مطاعم هارديز ووليد نبيل على تلك اللفتة الإنسانية في شهر رمضان المبارك، ودعت جميع المؤسسات والمطاعم والشركات إلى دعم الجمعية وأبنائها مادياً ومعنوياً في كل مناسباتها.

جدير بالذكر أن "سبق" هي الراعي الإعلامي لأنشطة وبرامج "كيان" والداعم الإعلامي لكل المبادرات التي تصب في مصلحة الجمعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبناء جمعية "كيان" على مائدة الإفطار في "هارديز"
سبق

احتضنت مطاعم "هارديز" أبناء جمعية "كيان" للأيتام وعددهم 24 طفلاً، إضافة إلى 11 مشرفة من دار الحضانة الاجتماعية، على مائدة الإفطار في أواخر شهر رمضان المبارك 1440هـ.

وتم توفير وجبات للأطفال والمشرفات مع المشروبات والعصائر والحلا في جو من المرح والبهجة والسرور، كما تم تقديم ألعاب للأطفال عبارة عن كتاب للتلوين مع مجموعة مختلفة من الألوان، فيما تمتع الأطفال بالألعاب الموجودة داخل المطاعم وقضوا وقتاً ممتعاً مع التقاط الصور.

وقال وليد نبيل من "هارديز": نرجو من الله أن نكون سبباً في إسعاد الأطفال الأيتام، كما أوصى بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وشكرت المشرفات جمعية "كيان" للأيتام على سعيها الدائم لإسعاد الأطفال الأيتام، كما شكرن مدير مطاعم "هارديز" على هذه اللفتة الطيبة والمباركة.

وشكرت مديرة جمعية "كيان" للأيتام عفاف الحمودي إدارة مطاعم هارديز ووليد نبيل على تلك اللفتة الإنسانية في شهر رمضان المبارك، ودعت جميع المؤسسات والمطاعم والشركات إلى دعم الجمعية وأبنائها مادياً ومعنوياً في كل مناسباتها.

جدير بالذكر أن "سبق" هي الراعي الإعلامي لأنشطة وبرامج "كيان" والداعم الإعلامي لكل المبادرات التي تصب في مصلحة الجمعية.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
05:33 PM

أبناء جمعية "كيان" على مائدة الإفطار في "هارديز"

"سبق" الراعي الإعلامي لبرامجها وأنشطتها ومبادراتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتضنت مطاعم "هارديز" أبناء جمعية "كيان" للأيتام وعددهم 24 طفلاً، إضافة إلى 11 مشرفة من دار الحضانة الاجتماعية، على مائدة الإفطار في أواخر شهر رمضان المبارك 1440هـ.

وتم توفير وجبات للأطفال والمشرفات مع المشروبات والعصائر والحلا في جو من المرح والبهجة والسرور، كما تم تقديم ألعاب للأطفال عبارة عن كتاب للتلوين مع مجموعة مختلفة من الألوان، فيما تمتع الأطفال بالألعاب الموجودة داخل المطاعم وقضوا وقتاً ممتعاً مع التقاط الصور.

وقال وليد نبيل من "هارديز": نرجو من الله أن نكون سبباً في إسعاد الأطفال الأيتام، كما أوصى بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وشكرت المشرفات جمعية "كيان" للأيتام على سعيها الدائم لإسعاد الأطفال الأيتام، كما شكرن مدير مطاعم "هارديز" على هذه اللفتة الطيبة والمباركة.

وشكرت مديرة جمعية "كيان" للأيتام عفاف الحمودي إدارة مطاعم هارديز ووليد نبيل على تلك اللفتة الإنسانية في شهر رمضان المبارك، ودعت جميع المؤسسات والمطاعم والشركات إلى دعم الجمعية وأبنائها مادياً ومعنوياً في كل مناسباتها.

جدير بالذكر أن "سبق" هي الراعي الإعلامي لأنشطة وبرامج "كيان" والداعم الإعلامي لكل المبادرات التي تصب في مصلحة الجمعية.

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