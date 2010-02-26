"الشيخ" يدشن مركز تأهيل زراعة القوقعة والمعمل التشريحي بـ"الملك فهد" بجدة

يهدف إلى تدريب وصقل كفاءة أطباء الأنف والأذن و الحنجرة

افتتح رئيس برنامج زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد بجدة واستشاري جراحات الأذن الدقيقة و أعصابها و زارعة القوقعة و السماعات العظمية الإلكترونية الدكتور محمد الشيخ اليوم مركز تأهيل زارعي القوقعة بمستشفى الملك فهد بجدة و المعمل التشريحي لجراحات الأنف و الأذن و الحنجرة.

وأوضح الدكتور الشيخ أن المركز يهدف إلى تدريب وصقل كفاءة أطباء الأنف و الأذن و الحنجرة و على وجه الخصوص أطباء الزمالة.

وأضاف الدكتور الشيخ أن هناك عدد من الدورات المتعلقة بهذا الشأن و هي الدورة السعودية الثالثة لجراحة الأذن بالمنظار مع الدورة العاشرة لتشريح عظمة الأذن بالإضافة إلى الدورة السادسة للزراعات السمعية العظمية.

وأشار الشيخ إلى أن إدارة المستشفى تسعى للتطوير المستمر لتقديم خدمات صحية متميزة لمواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال خطة تطويرية تتماشى مع استراتيجية وزارة الصحة ، و التي تولي اهتمام خاص بالبرامج التدريبية للرفع من كفاءة الكوادر الطبية و الفنية و الإدارية العاملة بالمجال الصحي.