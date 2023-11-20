شاهد.. 22 مستفيدًا من برنامج "فن النحت" بلجنة تنمية الأفلاج
لاكتشاف المواهب الكامنة لدى الشباب بالمحافظة
استفاد 22 شابًا من برنامج لجنة تنمية الأفلاج التدريبي في "فن النحت".
وكانت لجنة تنمية الأفلاج، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، دورة في "فن النحت"، لعددٍ من شباب المحافظة للتعريف بالنحت اليدوي على السبركس والرخام وكيفية تنفيذها، وشهدوا خلال الدورة نماذج إبداعية لقيت إشادة من المهتمين بهذه الهواية.
وتأتي الدورة التدريبية التي أطلقتها لجنة الأفلاج، واستمرت أيامًا عدة وقدمها الفنان سعود الدريبي، لاكتشاف المواهب الكامنة لدى الشباب بالمحافظة وتنمية مهاراتهم والارتقاء بإمكاناتهم للأفضل.
شاهد.. 22 مستفيدًا من برنامج "فن النحت" بلجنة تنمية الأفلاج
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-11-20
استفاد 22 شابًا من برنامج لجنة تنمية الأفلاج التدريبي في "فن النحت".
وكانت لجنة تنمية الأفلاج، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، دورة في "فن النحت"، لعددٍ من شباب المحافظة للتعريف بالنحت اليدوي على السبركس والرخام وكيفية تنفيذها، وشهدوا خلال الدورة نماذج إبداعية لقيت إشادة من المهتمين بهذه الهواية.
وتأتي الدورة التدريبية التي أطلقتها لجنة الأفلاج، واستمرت أيامًا عدة وقدمها الفنان سعود الدريبي، لاكتشاف المواهب الكامنة لدى الشباب بالمحافظة وتنمية مهاراتهم والارتقاء بإمكاناتهم للأفضل.
20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:22 PM
شاهد.. 22 مستفيدًا من برنامج "فن النحت" بلجنة تنمية الأفلاج
استفاد 22 شابًا من برنامج لجنة تنمية الأفلاج التدريبي في "فن النحت".
وكانت لجنة تنمية الأفلاج، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، دورة في "فن النحت"، لعددٍ من شباب المحافظة للتعريف بالنحت اليدوي على السبركس والرخام وكيفية تنفيذها، وشهدوا خلال الدورة نماذج إبداعية لقيت إشادة من المهتمين بهذه الهواية.
وتأتي الدورة التدريبية التي أطلقتها لجنة الأفلاج، واستمرت أيامًا عدة وقدمها الفنان سعود الدريبي، لاكتشاف المواهب الكامنة لدى الشباب بالمحافظة وتنمية مهاراتهم والارتقاء بإمكاناتهم للأفضل.