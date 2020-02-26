شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين. فقد تم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات، مع البرلمان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وقّعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتم توقيع اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الموريتانية، ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن بن محمد السدحان، ومن الجانب الموريتاني سفير الجمهورية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي.

خادم الحرمين والرئيس الموريتاني يشهدان توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-26 شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين.



فقد تم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات، مع البرلمان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وقّعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



وتم توقيع اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الموريتانية، ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن بن محمد السدحان، ومن الجانب الموريتاني سفير الجمهورية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 04:54 PM

خادم الحرمين والرئيس الموريتاني يشهدان توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات بين حكومتَي البلدين





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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين.



فقد تم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات، مع البرلمان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، وقّعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



كما جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



وتم توقيع اتفاقية في البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني والفني بين وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للوثائق الوطنية في الأمانة العامة للحكومة في الجمهورية الموريتانية، ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن بن محمد السدحان، ومن الجانب الموريتاني سفير الجمهورية الموريتانية لدى المملكة سيدي عالي ولد سيدي عالي.