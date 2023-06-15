سعر الخام الأمريكي يتراجع 5%.. "وبرنت": 37.43 دولارًا للبرميل

وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من كورونا في ظل ارتفاع الإصابات

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بشكل حاد، وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من وباء كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل في الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر يوليو بنسبة 4.77% إلى 34.53 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز" هبطت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 3.36% إلى 37.43 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لموقع "بلومبرغ".

وشهدت أسعار النفط انخفاضًا حادًّا الأسبوع الماضي؛ حيث تَرَاجع خام "برنت" بنحو 8.4%، أما الخام الأمريكي فقد هبط بنسبة 8.3%.

ووفقًا للخبراء والمحللين؛ فإن اهتمام المتعاملين في سوق النفط العالمية ينصبّ على الوضع المحيط بفيروس كورونا.