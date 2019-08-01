النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إشادة رسمية والبقية تأتي.. 72 ألف تركي يصلون للسعودية للحج

أول قافلة وصلت الأراضي المقدسة قبل شهر.. تطور خدمات وأمان

بلغ عدد حجاج تركيا الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، 72 ألف حاج.

وقال منسق أعمال رئاسة الشؤون الدينية التركية في المدينة المنورة، مصطفى زيد أوزال: إنه ينتظر أن يؤدي نحو 80 ألف تركي فريضة الحج هذا العام.

وأضاف أن نحو 8 آلاف حاج آخر سيصلون إلى المدينة المنورة وجدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة؛ لافتًا إلى أن أول قافلة لحجاج تركيا وصلت الأراضي المقدسة يوم 5 يوليو الماضي.

وكان رئيس بعثة حج تركيا محمد زيد أوزال، قد أشاد بالتطور الذي تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمان الشريفان، وتطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة وأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إشادة رسمية والبقية تأتي.. 72 ألف تركي يصلون للسعودية للحج
سبق

بلغ عدد حجاج تركيا الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، 72 ألف حاج.

وقال منسق أعمال رئاسة الشؤون الدينية التركية في المدينة المنورة، مصطفى زيد أوزال: إنه ينتظر أن يؤدي نحو 80 ألف تركي فريضة الحج هذا العام.

وأضاف أن نحو 8 آلاف حاج آخر سيصلون إلى المدينة المنورة وجدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة؛ لافتًا إلى أن أول قافلة لحجاج تركيا وصلت الأراضي المقدسة يوم 5 يوليو الماضي.

وكان رئيس بعثة حج تركيا محمد زيد أوزال، قد أشاد بالتطور الذي تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمان الشريفان، وتطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة وأمان.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:04 PM

إشادة رسمية والبقية تأتي.. 72 ألف تركي يصلون للسعودية للحج

أول قافلة وصلت الأراضي المقدسة قبل شهر.. تطور خدمات وأمان

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,619

بلغ عدد حجاج تركيا الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، 72 ألف حاج.

وقال منسق أعمال رئاسة الشؤون الدينية التركية في المدينة المنورة، مصطفى زيد أوزال: إنه ينتظر أن يؤدي نحو 80 ألف تركي فريضة الحج هذا العام.

وأضاف أن نحو 8 آلاف حاج آخر سيصلون إلى المدينة المنورة وجدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة؛ لافتًا إلى أن أول قافلة لحجاج تركيا وصلت الأراضي المقدسة يوم 5 يوليو الماضي.

وكان رئيس بعثة حج تركيا محمد زيد أوزال، قد أشاد بالتطور الذي تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمان الشريفان، وتطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة وأمان.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,761
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,380
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,467
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,464

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة