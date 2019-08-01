إشادة رسمية والبقية تأتي.. 72 ألف تركي يصلون للسعودية للحج

أول قافلة وصلت الأراضي المقدسة قبل شهر.. تطور خدمات وأمان

بلغ عدد حجاج تركيا الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، 72 ألف حاج.

وقال منسق أعمال رئاسة الشؤون الدينية التركية في المدينة المنورة، مصطفى زيد أوزال: إنه ينتظر أن يؤدي نحو 80 ألف تركي فريضة الحج هذا العام.

وأضاف أن نحو 8 آلاف حاج آخر سيصلون إلى المدينة المنورة وجدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة؛ لافتًا إلى أن أول قافلة لحجاج تركيا وصلت الأراضي المقدسة يوم 5 يوليو الماضي.

وكان رئيس بعثة حج تركيا محمد زيد أوزال، قد أشاد بالتطور الذي تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمان الشريفان، وتطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة وأمان.