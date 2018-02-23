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معلمات "مدرسة رثمة عسير": أنقذونا من أصحاب وسائل النقل الخاصة

‏‫يقطعن 111 كم ويعانين من الإجهاض والمخاوف من المجهولين والجمال

طالبت معلمات مدرسة رثمة الابتدائية للبنات بعسير وزير التعليم، عبر "سبق"، بالنظر في وضعهن وحمايتهن من استغلال أصحاب وسائل النقل الخاصة.

وقالت المعلمات الشاكيات، وعددهن 12 معلمة: في الساعة الرابعة فجر كل يوم تبدأ رحلتنا المحفوفة بالمخاطر إلى المدرسة التي نعمل بها لنصل في السابعة صباحاً عبر طريق وعر للغاية؛ حيث نبعد عن مقر عملنا مسافة 111 كيلومتراً؛ وهي أبعد نقطة في قطاع منطقة عسير.

وأضفن: يتضمن الطريق واديًا بطول ثمانية كيلومترات، وهو غير ممهد تحيط به الجمال السائبة والمجهولون من كل جانب؛ ما قد يعرض حياتنا للخطر، وقد تعرض بعضنا للإجهاض، فضلًا عن الآلام والانزلاقات الغضروفية بسبب وعورة الوادي الذي عادة ما يفاجئنا بالسيول المباغتة.

وأردفن: المنطقة المحيطة بالمدرسة لا يوجد بها مركز صحي أو مركز أمني، كما أن أقرب مركز أمني يبعد 10 كيلومترات عن مقر مدرستنا.

وتابعن أنهن يدفعن شهريًّا مبلغ "25200" ريال لوسيلة النقل الخاصة التي تقلهن من وإلى مدرستهن بواقع "2100" ريال عن كل معلمة.

وقالت المعلمات الشاكيات: بمجرد سماعنا بشركة التطوير لنقل المعلمات والمخصص عملها للمناطق النائية والوعرة؛ تنفسنا الصعداء ظنًّا منا أننا سننعم بخدماتها وما ستوفره لنا من أموال بعد استغلالنا من قبل أصحاب وسائل النقل الخاصة.

وأضفن: تبخرت كل أحلامنا بعد أن علمنا أن مدرستنا غير مشمولة بخدمة التطوير للنقل، رغم أنها تبعد عن إحدى المدارس المشمولة بالخدمة مسافة 20 كيلومترًا.

وأردفن: استفسرنا من إدارة شركة تطوير فقيل لنا: إن النظام هو من يختار المدارس المستفيدة من النقل.

وطالبت الشاكيات عبر "سبق"، بمساواتهن ببقية منسوبات المدارس المستفيدة من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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معلمات "مدرسة رثمة عسير": أنقذونا من أصحاب وسائل النقل الخاصة
سبق

طالبت معلمات مدرسة رثمة الابتدائية للبنات بعسير وزير التعليم، عبر "سبق"، بالنظر في وضعهن وحمايتهن من استغلال أصحاب وسائل النقل الخاصة.

وقالت المعلمات الشاكيات، وعددهن 12 معلمة: في الساعة الرابعة فجر كل يوم تبدأ رحلتنا المحفوفة بالمخاطر إلى المدرسة التي نعمل بها لنصل في السابعة صباحاً عبر طريق وعر للغاية؛ حيث نبعد عن مقر عملنا مسافة 111 كيلومتراً؛ وهي أبعد نقطة في قطاع منطقة عسير.

وأضفن: يتضمن الطريق واديًا بطول ثمانية كيلومترات، وهو غير ممهد تحيط به الجمال السائبة والمجهولون من كل جانب؛ ما قد يعرض حياتنا للخطر، وقد تعرض بعضنا للإجهاض، فضلًا عن الآلام والانزلاقات الغضروفية بسبب وعورة الوادي الذي عادة ما يفاجئنا بالسيول المباغتة.

وأردفن: المنطقة المحيطة بالمدرسة لا يوجد بها مركز صحي أو مركز أمني، كما أن أقرب مركز أمني يبعد 10 كيلومترات عن مقر مدرستنا.

وتابعن أنهن يدفعن شهريًّا مبلغ "25200" ريال لوسيلة النقل الخاصة التي تقلهن من وإلى مدرستهن بواقع "2100" ريال عن كل معلمة.

وقالت المعلمات الشاكيات: بمجرد سماعنا بشركة التطوير لنقل المعلمات والمخصص عملها للمناطق النائية والوعرة؛ تنفسنا الصعداء ظنًّا منا أننا سننعم بخدماتها وما ستوفره لنا من أموال بعد استغلالنا من قبل أصحاب وسائل النقل الخاصة.

وأضفن: تبخرت كل أحلامنا بعد أن علمنا أن مدرستنا غير مشمولة بخدمة التطوير للنقل، رغم أنها تبعد عن إحدى المدارس المشمولة بالخدمة مسافة 20 كيلومترًا.

وأردفن: استفسرنا من إدارة شركة تطوير فقيل لنا: إن النظام هو من يختار المدارس المستفيدة من النقل.

وطالبت الشاكيات عبر "سبق"، بمساواتهن ببقية منسوبات المدارس المستفيدة من الخدمات.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
05:54 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:46 AM

معلمات "مدرسة رثمة عسير": أنقذونا من أصحاب وسائل النقل الخاصة

‏‫يقطعن 111 كم ويعانين من الإجهاض والمخاوف من المجهولين والجمال

A A A
محمد طيران - عسير
22
9,307

طالبت معلمات مدرسة رثمة الابتدائية للبنات بعسير وزير التعليم، عبر "سبق"، بالنظر في وضعهن وحمايتهن من استغلال أصحاب وسائل النقل الخاصة.

وقالت المعلمات الشاكيات، وعددهن 12 معلمة: في الساعة الرابعة فجر كل يوم تبدأ رحلتنا المحفوفة بالمخاطر إلى المدرسة التي نعمل بها لنصل في السابعة صباحاً عبر طريق وعر للغاية؛ حيث نبعد عن مقر عملنا مسافة 111 كيلومتراً؛ وهي أبعد نقطة في قطاع منطقة عسير.

وأضفن: يتضمن الطريق واديًا بطول ثمانية كيلومترات، وهو غير ممهد تحيط به الجمال السائبة والمجهولون من كل جانب؛ ما قد يعرض حياتنا للخطر، وقد تعرض بعضنا للإجهاض، فضلًا عن الآلام والانزلاقات الغضروفية بسبب وعورة الوادي الذي عادة ما يفاجئنا بالسيول المباغتة.

وأردفن: المنطقة المحيطة بالمدرسة لا يوجد بها مركز صحي أو مركز أمني، كما أن أقرب مركز أمني يبعد 10 كيلومترات عن مقر مدرستنا.

وتابعن أنهن يدفعن شهريًّا مبلغ "25200" ريال لوسيلة النقل الخاصة التي تقلهن من وإلى مدرستهن بواقع "2100" ريال عن كل معلمة.

وقالت المعلمات الشاكيات: بمجرد سماعنا بشركة التطوير لنقل المعلمات والمخصص عملها للمناطق النائية والوعرة؛ تنفسنا الصعداء ظنًّا منا أننا سننعم بخدماتها وما ستوفره لنا من أموال بعد استغلالنا من قبل أصحاب وسائل النقل الخاصة.

وأضفن: تبخرت كل أحلامنا بعد أن علمنا أن مدرستنا غير مشمولة بخدمة التطوير للنقل، رغم أنها تبعد عن إحدى المدارس المشمولة بالخدمة مسافة 20 كيلومترًا.

وأردفن: استفسرنا من إدارة شركة تطوير فقيل لنا: إن النظام هو من يختار المدارس المستفيدة من النقل.

وطالبت الشاكيات عبر "سبق"، بمساواتهن ببقية منسوبات المدارس المستفيدة من الخدمات.

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