إجراء جديد من "تويتر" يستهدف الصور الإباحية

التحكم في أي محتوى "غير مرغوب" في ظهوره

كشفت تقارير صحفية، عن تطبيق منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر" مجموعةً من الإجراءات الجديدة، التي تستهدف الصور الإباحية.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "تويتر"، طرح ميزة جديدة أطلق عليها "الرسائل الآمنة" (Safe DM)، والتي يمكن من خلالها إرسال واستقبال الرسائل بصورة آمنة دون ظهور أي محتوى إباحي عليها.

وتمنع الميزة الجديدة من استقبال المستخدم أي صور عارية عبر رسائل "تويتر"؛ حتى لو كانت مرسلة من معلنين أو أصدقاء.

وقالت كيسلي برسلر، مدير قسم التطوير في "تويتر": إن تلك الميزة الجديدة ستمكّن المستخدم من التحكم في أي محتوى "غير مرغوب" في ظهوره على حسابه أو صفحته أو حتى رسائله الخاصة.

وتابعت قائلة: "نعلم أن ذلك المحتوى قد يكون بابًا في معظم الأحيان للمتسللين والهاكرز؛ لذلك نعمل بكل قوة على حماية المستخدمين من عمليات التسلل عبر الإنترنت".

ويمكن إضافة مرشح "الصور الإباحية" على الصفحة الرئيسية، وعدم قصرها على الرسائل المباشرة فقط.