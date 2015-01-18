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الفلكي الثقفي لـ"سبق": اليوم بداية نوء الطرف الزراعي وأيامه 12.. فيه تشذيب العنب والرمان

قال: هو آخر نجم لزراعة محصولي القمح والشعير

قال الفلكي الخبير في مرصد الشمس الفلكي الأثري، محمد بن ردة الثقفي، وبحسب آلية مرصد الشمس الفلكي الواقع بقرية المجاردة بثقيف في محافظة ميسان، والمتعارف عليها منذ القدم لدى المزارعين القدماء والمُسمى بالربيع الزراعي وفلكياً بفصل (الشتاء)؛ إن اليوم الاثنين، بداية نوء الطرف الزراعي وعدته 12 يوماً، وهو آخر نجم لزراعة محصولي القمح والشعير .

وقال متحدثاً لـ "سبق": "فيه يبدأ تشذيب العنب والرمان والأشجار بأنواعها، وكذلك نقل الشتلات المزروعة مسبقاً، ويشمل ذلك كافة المزارع في جميع مناطق المملكة وخاصةً الواقعة في المنطقة الجنوبية والغربية".

وحث الفلكي "الثقفي" جميع المزارعين والمهتمين بالتنمية الزراعية وجودة الإنتاج استغلال هذه الفترة في تهيئة زراعتهم، وخاصةً الشجرية، من حيث التشذيب ونقل الشتلات في أوقاتها المتلائمة والمناخية المناسبة لها استعداداً لموسم زراعي منتج.

وأشار إلى أن الأجواء لا تزال باردة، ناصحاً أولياء أمور الطلاب بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بتأمينهم الملابس الشتوية استعداداً للعودة الحضورية للمدرسة الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أن الفلكي "الثقفي" أرفق لنا مقطع فيديو تنشره "سبق" للمزارع السعيد محمد الحشري المالكي، يتحدث فيه عن دخول نوء الطرف وخصائصه، وما يتعلق به زراعيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الفلكي الثقفي لـ"سبق": اليوم بداية نوء الطرف الزراعي وأيامه 12.. فيه تشذيب العنب والرمان
سبق

قال الفلكي الخبير في مرصد الشمس الفلكي الأثري، محمد بن ردة الثقفي، وبحسب آلية مرصد الشمس الفلكي الواقع بقرية المجاردة بثقيف في محافظة ميسان، والمتعارف عليها منذ القدم لدى المزارعين القدماء والمُسمى بالربيع الزراعي وفلكياً بفصل (الشتاء)؛ إن اليوم الاثنين، بداية نوء الطرف الزراعي وعدته 12 يوماً، وهو آخر نجم لزراعة محصولي القمح والشعير .

وقال متحدثاً لـ "سبق": "فيه يبدأ تشذيب العنب والرمان والأشجار بأنواعها، وكذلك نقل الشتلات المزروعة مسبقاً، ويشمل ذلك كافة المزارع في جميع مناطق المملكة وخاصةً الواقعة في المنطقة الجنوبية والغربية".

وحث الفلكي "الثقفي" جميع المزارعين والمهتمين بالتنمية الزراعية وجودة الإنتاج استغلال هذه الفترة في تهيئة زراعتهم، وخاصةً الشجرية، من حيث التشذيب ونقل الشتلات في أوقاتها المتلائمة والمناخية المناسبة لها استعداداً لموسم زراعي منتج.

وأشار إلى أن الأجواء لا تزال باردة، ناصحاً أولياء أمور الطلاب بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بتأمينهم الملابس الشتوية استعداداً للعودة الحضورية للمدرسة الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أن الفلكي "الثقفي" أرفق لنا مقطع فيديو تنشره "سبق" للمزارع السعيد محمد الحشري المالكي، يتحدث فيه عن دخول نوء الطرف وخصائصه، وما يتعلق به زراعيا.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
07:35 PM
اخر تعديل
18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
12:35 AM

الفلكي الثقفي لـ"سبق": اليوم بداية نوء الطرف الزراعي وأيامه 12.. فيه تشذيب العنب والرمان

قال: هو آخر نجم لزراعة محصولي القمح والشعير

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
4,194

قال الفلكي الخبير في مرصد الشمس الفلكي الأثري، محمد بن ردة الثقفي، وبحسب آلية مرصد الشمس الفلكي الواقع بقرية المجاردة بثقيف في محافظة ميسان، والمتعارف عليها منذ القدم لدى المزارعين القدماء والمُسمى بالربيع الزراعي وفلكياً بفصل (الشتاء)؛ إن اليوم الاثنين، بداية نوء الطرف الزراعي وعدته 12 يوماً، وهو آخر نجم لزراعة محصولي القمح والشعير .

وقال متحدثاً لـ "سبق": "فيه يبدأ تشذيب العنب والرمان والأشجار بأنواعها، وكذلك نقل الشتلات المزروعة مسبقاً، ويشمل ذلك كافة المزارع في جميع مناطق المملكة وخاصةً الواقعة في المنطقة الجنوبية والغربية".

وحث الفلكي "الثقفي" جميع المزارعين والمهتمين بالتنمية الزراعية وجودة الإنتاج استغلال هذه الفترة في تهيئة زراعتهم، وخاصةً الشجرية، من حيث التشذيب ونقل الشتلات في أوقاتها المتلائمة والمناخية المناسبة لها استعداداً لموسم زراعي منتج.

وأشار إلى أن الأجواء لا تزال باردة، ناصحاً أولياء أمور الطلاب بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بتأمينهم الملابس الشتوية استعداداً للعودة الحضورية للمدرسة الأسبوع المقبل.

يُشار إلى أن الفلكي "الثقفي" أرفق لنا مقطع فيديو تنشره "سبق" للمزارع السعيد محمد الحشري المالكي، يتحدث فيه عن دخول نوء الطرف وخصائصه، وما يتعلق به زراعيا.

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