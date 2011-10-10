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تسمم 13 طالبة متوسطة بالمذنب والمستشفى يستنفر بحالة الطوارئ

"المحارب" لـ"سبق" 6 حالات غادرت والبقية تم تنويمها

استقبل مستشفى المذنب اليوم 13 طالبة متوسطة ضحية تسمم غذائي وباشر الفريق الطبي بالمستشفى الحالات وفعّل خطة الطوارئ فيما غادرت 6 حالات والبقية تم تنويمها.

وقال المتحدث باسم صحة القصيم تركي المحارب: "ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل صحة القصيم وتم دعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات".

وأضاف المحارب أن الفريق الطبي بمستشفى المذنب قام بإجراء الفحوصات الطبية وعمل التحاليل الطبية وقد غادرت (6) حالات المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهن، فيما تم تنويم (7) حالات بالمستشفى ووضعهن الصحي مستقر".

المذنب مستشفى المذنب صحة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسمم 13 طالبة متوسطة بالمذنب والمستشفى يستنفر بحالة الطوارئ
سبق

استقبل مستشفى المذنب اليوم 13 طالبة متوسطة ضحية تسمم غذائي وباشر الفريق الطبي بالمستشفى الحالات وفعّل خطة الطوارئ فيما غادرت 6 حالات والبقية تم تنويمها.

وقال المتحدث باسم صحة القصيم تركي المحارب: "ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل صحة القصيم وتم دعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات".

وأضاف المحارب أن الفريق الطبي بمستشفى المذنب قام بإجراء الفحوصات الطبية وعمل التحاليل الطبية وقد غادرت (6) حالات المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهن، فيما تم تنويم (7) حالات بالمستشفى ووضعهن الصحي مستقر".

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
07:25 PM

تسمم 13 طالبة متوسطة بالمذنب والمستشفى يستنفر بحالة الطوارئ

"المحارب" لـ"سبق" 6 حالات غادرت والبقية تم تنويمها

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بدر العتيبي - القصيم
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1,615

استقبل مستشفى المذنب اليوم 13 طالبة متوسطة ضحية تسمم غذائي وباشر الفريق الطبي بالمستشفى الحالات وفعّل خطة الطوارئ فيما غادرت 6 حالات والبقية تم تنويمها.

وقال المتحدث باسم صحة القصيم تركي المحارب: "ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل صحة القصيم وتم دعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات".

وأضاف المحارب أن الفريق الطبي بمستشفى المذنب قام بإجراء الفحوصات الطبية وعمل التحاليل الطبية وقد غادرت (6) حالات المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهن، فيما تم تنويم (7) حالات بالمستشفى ووضعهن الصحي مستقر".

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